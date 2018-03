Israele | l' Occidente e la politica del contenimento 

huffingtonpost

(Di sabato 31 marzo 2018) In queste ore, mentre la "Marcia per il ritorno" voluta da Hamas in occasione del Land Day si trascina dietro decine di vittime palestinesi, occorre analizzare alcuni aspetti che rischiano di sfuggire al senso comune. Trovo naturale e umano concentrarsi sui morti, lo considero in un qual senso un esercizio di democrazia. Il conflitto in Medio Oriente non può però risolversi davanti all'emotività del sangue, non basta contare il bilancio dei feriti per attribuire ragioni o torti all'una, o all'altra parte.Il Land Day – che coincide con l'avvio della Pasqua ebraica – celebra ogni anno lo sciopero generale e le marce organizzate il 30 marzo del 1976 in protesta per l'esproprio di alcune terre per motivi di sicurezza da parte di. Non è la prima volta che il 30 marzo si registrano sommosse popolari. E come ogni anno anche ieri i palestinesi ...