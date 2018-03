Isola - la frase velenosa di Alessia Mancini a Elena Morali nel fuorionda : Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Rosa Perrotta ed Elena Morali si sono riunite agli altri naufraghi, non nascondendo il loro astio nei confronti di Alessia Mancini . In diretta però era ...

Francesco Monte sull’uso di marijuana all’Isola : «L’hanno fatto in tanti… è normale che non si lamentano». Striscia riporta la frase confessione : Cristiano Militello fa la Var all'Isola Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Cristiano Militello sottopone al Var l’Isola dei famosi, “esaltando” l’audio della puntata in cui Eva Henger accusa Francesco Monte di aver portato la droga al reality di Magnolia. Le frasi di Monte in risposta alla Henger, durante la diretta del 29 gennaio, erano coperte dai rumori dello studio e dalle voci degli altri naufraghi, che si ...

L'Isola dei Famosi : Chiara Nasti - una dura frase contro Magnolia e il reality Video : Lunedì scorso è andato in onda il settimo appuntamento de L'Isola dei Famosi 13 [Video], il reality show che quest'anno non si è fatto mancare i colpi di scena e soprattutto le polemiche. Oltre alla chiacchierata vicenda del Canna gate di cui ormai si parla da più di un mese, è uscita a galla un'altra storia legata alla presunta frase omofoba che Franco Terlizzi avrebbe detto a Craig. durante la puntata c'è stato un acceso confronto tra i due e ...

“La Cipriani? Ci provo - di solito…”. Stefano De Martino - ma che combini? La frase dell’inviato speciale dell’Isola dei Famosi che ha fatto inviperire gli spettatori. Cosa ha detto l’ex ballerino di Amici alla bionda naufraga (e perché) : Il ruolo di semplice inviato pare iniziare ad andare stretto a Stefano De Martino, inviato speciale dall’Honduras in questa edizione 2018 dell’Isola dei Famosi condotta dall’infaticabile Alessia Marcuzzi. Nel corso della puntata di lunedì 5 marzo, infatti, l’ex marito di Belen Rodriguez ha svestito momentaneamente i suoi panni abituali per indossare quelli di ipnotizzatore. Un modo forse anche per omaggiare Giucas ...

“Ridicolo. Stai zitto!”. Stefano De Martino - la frase che lo demolisce. Le parole del ballerino sull’Isola dei Famosi non sono passate inosservate - un insulto bello e buono che ha scatenato le proteste dei telespettatori : Altra tegola per Stefano De Martino che stavolta l’ha fatta proprio grossa. Le parole del ballerino ex marito di Belen Rodriguez non sono infatti piaciute ai fan che che hanno portato il ballerino sul banco degli imputati in un processo che lo vede già perdente. Dopo quella di Alessia Marcuzzi che ha rivelato (in parte) ai naufraghi l’esistenza dell’Isola che non c’è, anche Stefano De Martino è stato infatti ...

Gaspare - Nino Formicola ha bestemmiato?/ Video - la frase incriminata durante la diretta (Isola dei Famosi) : Gaspare sull’Isola dei famosi, si ritrova a discutere con Franco e Francesca Cipriani di equatore, Polo Nord e Sud, Orsi polari, pinguini e della Terra.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 01:32:00 GMT)

“Una coppia gay all’Isola dei Famosi”. La frase che ha sconvolto il pubblico. A parlare lui - Filippo Nardi - fresco di eliminazione dal reality. Che svela i nomi dei due concorrenti tra i quali ci sarebbe del tenero. Lo scoop (con annesse polemiche) è servito : Quella di Filippo Nardi per le coppie gay all’Isola dei Famosi sembra ormai essersi trasformata in una vera e propria ossessione. Difficile descrivere diversamente l’atteggiamento dell’ultimo concorrente in ordine cronologico a lasciare il reality condotto da Alessia Marcuzzi, eliminato dall’implacabile televoto e costretto così a fare i bagagli per abbandonare l’Honduras rientrando a casa anzitempo. Già ...

Eva Henger attacca Daniele Bossari : 'pilotato' a L'Isola dei Famosi? Le accuse dopo quella frase contro di lei : Eva Henger 'spietata' contro l'opinionista Daniele Bossari : non perdona la frase detta dal vincitore del GF VIP su di lei e svela un retroscena durante la puntata de L'Isola dei Famosi . Si sta ...

Barbara D'Urso - all'Isola dei famosi clamorosa Alessia Marcuzzi in diretta : calpesta la regina di Mediaset con una frase : Acque agitate a Mediaset . Dopo le bordate di Striscia la Notizia all' Isola dei famosi , ci si mette anche Alessia Marcuzzi : alla conduttrice del reality vip di Canale 5 è partita una clamorosa ...

“Ti aspetto”. Isola - Francesco Monte getta il cuore oltre l’ostacolo e si dichiara a Paola. Lei - però - sembra infastidita e - dopo quella frase d’amore - diventa di ghiaccio. Non le interessa nulla di lui? È Madre Natura a svelare ai naufraghi come stanno le cose tra lei e l’ex di Chechu : È già diverso tempo che Francesco Monte ha lasciato l’Isola dei Famosi eppure non si è mai smesso di parlare di lui. Beh, diciamolo, il motivo che l’ha spinto ad abbandonare il gioco è piuttosto clamoroso e quindi il fuoco ancora non si è spento. Lo sapete come è andata, vero? Eva Henger, una volta tornata in Italia, ha accusato Francesco Monte di aver acquistato e consumato della droga in Honduras. l’ex tronista, dal canto suo, ha sempre negato ...

“I figli di Alessia Mancini… Ecco come li tratta”. Brutte accuse contro l’ex velina. È successo durante la diretta dell’Isola dei famosi e la frase - a dir poco tagliente - è rimbombata in studio scatenando tutti : Dopo due settimane di tempesta a causa del canna gate Alessia Marcuzzi apre la quarta puntata de L’isola dei famosi con un messaggio forte e chiaro: ”Il nostro è un programma di intrattenimento, quindi vogliamo divertirci, oggi per noi è un nuovo inizio”. Un rvm su Paola e Alessia Mancini, esponenti dei gruppi dei mejor e dei pejor apre una discussione sul ruolo delle mamme in televisione. L’ex tronista di Uomini e ...

“Beh - sapete - per me Paola Barale…”. E la frase di Raz Degan emoziona tutti. L’ex vincitore dell’Isola dei famosi torna in tv e si lascia andare ad un’intensa chiacchierata. Poi viene stuzzicato sull’amore e lui commuove l’intero pubblico : “Certi amore non finiscono…”, cantava Venditti. E ogni volta che si parla di Raz Degan e Paola Barale viene normale pensare a quella frase. Raz è tornato in tv. A un anno dalla vittoria all’Isola dei famosi, l’attore israeliano è stato di nuovo ospite di Verissimo. Nell’intervista ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita e non ha potuto non menzionare la sua ex fidanzata storica, Paola Barale. A due anni ...