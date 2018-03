Isola - Eva Henger stronca la conduzione di Alessia Marcuzzi : 'Metto io la parola fine' : L'Isola dei Famosi si avvicina sempre di più all'ultima puntata, ma pare ancora che non si possa mettere la parola fine al diverbio tra Eva Henger e la conduttrice Alessia Marcuzzi , scoppiato per il ...

Isola DEI FAMOSI 2018/ Craig Warwick : “Lady D. aveva predetto la mia partecipazione!” - l’inverosimile racconto : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni: piovono critiche per Alessia Mancini e Bianca Atzei. La mamma di Francesca Cipriani sbotta: "Una è pesante, l'altra non ha carattere"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 18:07:00 GMT)

Isola dei Famosi - Craig : "Prima di morire Lady D mi aveva detto che sarei andato all'Isola" : Craig Warwick ha lasciato il segno all 'Isola dei Famosi , il suo contatto con gli angeli, infatti, ha incuriosito naufraghi e pubblico. Ma c'è una cosa, emersa nelle ultime ore, che sta appassionando ...

Isola 2018 - la rabbia della Marcuzzi : colpo di grazia ad Eva? Video : Guerra totale in questa edizione 2018 dell'Isola dei Famosi [Video], il reality show di Canale 5 condotto da #Alessia Marcuzzi e dall'inviato in Honduras, il ballerino napoletano Stefano De Martino. Inoltre presenze fisse in studio, oltre agli ex naufraghi eliminati dal pubblico puntata dopo puntata, anche i due opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari, il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip. E' guerra totale nell'#Isola ...

Isola 2018 - la rabbia della Marcuzzi : colpo di grazia ad Eva? : Guerra totale in questa edizione 2018 dell'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi e dall'inviato in Honduras, il ballerino napoletano Stefano De Martino. Inoltre presenze fisse in studio, oltre agli ex naufraghi eliminati dal pubblico puntata dopo puntata, anche i due opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari, il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip. E' guerra totale nell'Isola dei Famosi ...

Craig Warwick : "Lady Diana mi aveva predetto che sarei andato a L'Isola dei Famosi" : Craig Warwick, che in queste settimane si messo in luce per lo scontro (a tinte omofobe?!) con Franco Terlizzi, durante i dibattiti a Domenica Live, al settimanale Mio, in edicola questa settimana, ha svelato una serie di retroscena inediti sulla sua partecipazione alL'Isola dei Famosi 2018. Il sensitivo ha rivelato che Lady Diana, oltre vent'anni fa, aveva predetto l'ingaggio al reality di Canale 5:prosegui la letturaCraig Warwick: "Lady ...

Isola dei famosi - Striscia la Notizia sputtana Nadia Rinaldi. L'audio integrale a Eva Henger dalla D'Urso : 'Un audio tagliato e manipolato'. Nadia Rinaldi , ospite di Domenica Live , aveva accusato Eva Henger e Striscia la Notizia di aver montato ad arte l'ultimo capitolo del canna-gate all' Isola dei ...

Craig Warwick dà buca a Domenica Live ma è in studio all’Isola. Barbara D’Urso l’aveva ‘predetto’ : Domenica Live - Barbara D'Urso Barbara D’Urso non vede gli angeli ma non sbaglia le “previsioni”. Craig Warwick era regolarmente in studio durante la decima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 (qui la diretta minuto per minuto); eppure soltanto due giorni prima il sensitivo aveva declinato l’invito a Domenica Live, presentando a Barbara D’Urso una sorta di “giustificazione” in cui parlava di un ...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi punge Eva Henger : "Una goccia può far traboccare il vaso" : All' Isola dei Famosi i naufraghi, ormai, perdono la pazienza un po' per tutto e l'inizio della decima puntata è soltanto uno dei tanti esempi che si possono fare. Nino, Amaurys, Simone e Francesca, ...

“Sciacquati la bocca”. Amaurys infuriato all’Isola dei Famosi : l’atleta sbotta in diretta e spaventa i naufraghi (e la povera Alessia Marcuzzi). Con chi ce l’aveva e perché : Una lite furibonda, andata in scena quando L’Isola dei Famosi era appena iniziata e subito dopo un momento molto toccante, il ricordo di Fabrizio Frizzi, che ha visto Alessia Marcuzzi parlare al pubblico con voce rotta e Mara Venier crollare in diretta durante l’applauso per il presentatore scomparso, nascondendo la testa tra le mani per non farsi vedere commossa dalle telecamere. Subito dopo, il reality show ha preso il via e ...

Isola dei Famosi - Giucas Casella sul cannagate : "Figuriamoci se Monte aveva della droga" : Il cannagate all 'Isola dei Famosi continua a far discutere e ora a prendere parola è Giucas Casella. Fino a questo momento, infatti, il paragnosta non si era mai pronunciato sul tema e aveva ...

Isola dei Famosi - Striscia pubblica l'audio integrale della Rinaldi : "Eva non è una bugiarda" : Nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live , Nadia Rinaldi ha accusato Eva Henger e Striscia la Notizia di aver sottoposto a un 'taglia e cuci' il suo audio di WhatsApp che parla del cannagate all'...

Isola dei Famosi - Cecilia Capriotti : "Non si può dare della bugiarda a Eva" : Striscia la Notizia continua ad indagare sul cannagate all' Isola dei Famosi e, dopo gli audio di Nadia Rinaldi, le registrazioni di Eva Henger, Valerio Staffelli è andato direttamente da Cecilia ...

Eva Henger - canna-gate/ Giucas Casella "scarica" l'ex naufraga (Isola dei Famosi 2018) : Eva Henger ha mentito oppure ha detto la verità? La ex naufraga che ha fatto esplodere il "canna-gate" continua a essere smentita dagli altri compagni di avventura.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 08:16:00 GMT)