Isola dei Famosi | tutti contro Franco Terlizzi

(Di sabato 31 marzo 2018) Nella scorsa puntata in diretta su Canale 5 dell'deiVIDEO,e Jonathan avevano avuto un piccolo battibecco. Purtroppo il confronto è continuato poi sull'prendendo una via inaspettata e con toni molti forti, tanto da coinvolgere anche altri naufraghi. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto. Lo stra Jonathan eJonathan, durante il daytime andato in onda il 29 marzo alle 16.10 su Canale 5, aveva chiamato in disparteper chiarire la piccola discussione che avevano avuto in puntata, in modo che i due potessero continuare tranquillamente la loro convivenza sull'. Jonathan ha voluto ribadire al pugile la sua posizione: Ci sono rimasto male della nomination. Non puoi parlare male di Francesca e poi nominare me. Poi, a dire la verita', io ieri ti ho sentito parlare con Bianca e hai ammesso di aver giocato con questa ...