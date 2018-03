Isola dei famosi | bomba a luci rosse | incontri roventi tra due naufraghi vip

Malena attacca L’Isola dei famosi : “Ora è basata sugli scandali” : L’Isola dei famosi: Malena attacca il reality Dal feeling con il rapper Moreno all’infatuazione per il modello Simone Susinna: lei è Malena, ex naufraga della dodicesima edizione de L’Isola dei famosi che è tornata a parlare, a distanza di un anno, della sua esperienza al reality condotto da Alessia Marcuzzi in prima serata su Canale 5. Non parole lusinghiere ma delle critiche che Milena Mastromarino, in arte Malena la ...

Isola dei Famosi 2018/ Franco Terlizzi sotto accusa : Alessia Mancini affonderà il pugile? : Isola dei Famosi 2018, Franco Terlizzi continua a perdere consensi. Intanto spuntano nuove critiche per i naufraghi: "Sono interessati soltanto a cattiverie e gossip"(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 11:38:00 GMT)

Isola dei Famosi : tutti contro Franco Terlizzi Video : Nella scorsa puntata in diretta su Canale 5 dell'Isola dei Famosi [Video], Franco e Jonathan avevano avuto un piccolo battibecco. Purtroppo il confronto è continuato poi sull'Isola prendendo una via inaspettata e con toni molti forti, tanto da coinvolgere anche altri naufraghi. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto. Lo scontro tra Jonathan e Franco Jonathan, durante il daytime andato in onda il 29 marzo alle 16.10 su Canale 5, aveva chiamato ...

Isola dei Famosi 2018 - Malena : "Quest'anno si è perso lo spirito del gioco" : Ex naufraga, ora impegnata nelle sale cinematografiche, è Filomena Mastromarino, in arte Malena, l'attrice hard che nel 2017 è stata concorrente della dodicesima edizione dell'Isola dei Famosi e che a un anno di distanza, in un'intervista a Vero, dall'esperienza guarda con occhio critico le dinamiche che si stanno svolgendo nell'edizione di quest'anno, senza tralasciare una vena polemica: Purtroppo quest'anno si è perso il vero spirito ...

Marco Ferri/ Cecilia Capriotti : ha rifiutato di dormire con Elena sull'Isola dei Famosi? (Verissimo) : Marco Ferri, il figlio dell'ex calciatore dell'Inter Riccardo torna in televisione dopo l'eliminazione da L'Isola dei Famosi 2018. Cosa racconterà da Silvia Toffanin? (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:47:00 GMT)

Isola dei Famosi : tutti contro Franco Terlizzi : Nella scorsa puntata in diretta su Canale 5 dell'Isola dei Famosi, Franco e Jonathan avevano avuto un piccolo battibecco. Purtroppo il confronto è continuato poi sull'Isola prendendo una via inaspettata e con toni molti forti, tanto da coinvolgere anche altri naufraghi. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto. Lo scontro tra Jonathan e Franco Jonathan, durante il daytime andato in onda il 29 marzo alle 16.10 su Canale 5, aveva chiamato in ...

L'Isola dei famosi 2018 - scoppia la rissa in spiaggia : insulti e minacce shock Video : La fame all'#Isola dei famosi 2018 si fa sentire sempre di più [Video] e abbiamo visto che nel corso delle ultime ore la tensione tra i concorrenti protagonisti di questa tredicesima edizione del reality show è stata davvero alle stelle. Nel corso della puntata del daytime trasmessa oggi pomeriggio in tv abbiamo visto che ci sono stati dei momenti di tensione che hanno avuto come protagonisti Jonathan, Franco Terlizzi e Amaurys Perez. Tra i tre ...

Isola dei Famosi 2018/ Franco Terlizzi fuori? Naufraghi sotto accusa : "Interessati a cattiverie e scandali" : Isola dei Famosi 2018, Franco Terlizzi continua a perdere consensi. Intanto spuntano nuove critiche per i Naufraghi: "Sono interessati soltanto a cattiverie e gossip"(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:01:00 GMT)

Rissa a L'Isola dei Famosi 2018 : 'Non mi fai paura' Video : Durissimo scontro all'#Isola dei Famosi tra due naufraghi. Volano parole grosse e anche qualche gesto inopportuno in quel dell'Hoduras, facendo scoppiare ancora una volta la polemica su questa difficile edizione del #Reality Show. Appena accantonato - si fa per dire - il canna gate, ecco che scoppiano altri scandali. Ecco cosa è appena successo. L'Isola dei Famosi, saltano i nervi, tensione alle stelle Che cosa è successo poche ore fa alL'Isola ...

Isola dei Famosi 2018 : accesa lite tra Jonathan Kashanian e Franco Terlizzi (video) : Altro che scintille, quì si tratta di fuoco vero e proprio tra Jonathan Kashanian e Franco Terlizzi, al centro di una furiosa litigata. A qualche settimana dalla chiusura del reality, gli ultimi giorni sull'Isola dei Famosi stanno mettendo a dura prova i nervi dei naufraghi, anche quelli più tranquilli dell'ex gieffino. Dopo l'ultima puntata del reality, Franco ha nominato Jonathan senza però dare una motivazione. Dopo il fatto, il vincitore ...

Isola dei Famosi 2018/ Elena Morali e Rosa Perrotta - piovono critiche : "Penose - fuori dal gioco!" : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: momento molto difficile per Amaurys Perez. Dal corna-gate alla lite con Franco Terlizzi: la moglie Angela Rende torna a svelarsi(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 23:03:00 GMT)

Isola dei FAMOSI 2018/ Amaurys Perez - momento difficile : nuove rivelazioni della moglie Angela Rende : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni: momento molto difficile per Amaurys Perez. Dal corna-gate alla lite con Franco Terlizzi: la moglie Angela Rende torna a svelarsi(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 21:16:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Dopo le risse arriva il sereno : il "trono" di Alessia Mancini vacilla? : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: vacilla la leadership di Alessia Mancini? Tra risse, scontri e liti, Amaurys Perez si riappacifica con Rosa Perrotta...(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Isola dei FAMOSI 2018/ Lite tra Jonathan e Franco e tensione alle stelle : "Sei uno che bara" : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni: piovono critiche per Alessia Mancini e Bianca Atzei. La mamma di Francesca Cipriani sbotta: "Una è pesante, l'altra non ha carattere"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 19:04:00 GMT)