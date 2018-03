Irruzione dei gendarmi francesi a Bardonecchia | protesta e rabbia al confine 

Bardonecchia - i doganieri francesi fanno Irruzione nella sede dei medici che difendono i migranti : Non era mai accaduto ed è verosimile che diventi un caso diplomatico l’ irruzione di cinque uomini della dogana francese, questa sera (30 marzo) intorno alle 19, nella base di «Freedom Mountain» a Bardonecchia , dove medici , infermieri e mediatori culturali dell’associazione Rainbow for Africa assistono i migranti che mettono a rischio la loro vita n...

Porte sfondate con la mazza : l'Irruzione dei carabinieri è come un film : Nel video girato in soggettiva dai carabinieri, si vedono i militari che irrompono nella casa di un boss, Serafino Pizzuto, che finisce in manette , le immagini dell'arresto non vengono mostrate per ...