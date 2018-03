' Io | Zlatan come' Persone | cose | animali a cui si è paragonato Ibrahimovic

sport.sky

: RT @mercatomilan17: Zlatan #Ibrahimovic: '#Gattuso lo conosco come compagno, ma sta facendo grandi cose e sono contento per lui perché mi p… - MiglioreMatteo : RT @mercatomilan17: Zlatan #Ibrahimovic: '#Gattuso lo conosco come compagno, ma sta facendo grandi cose e sono contento per lui perché mi p… - naturaeambiente : 'Io, Zlatan come...'. Persone, cose, #animali a cui si è paragonato ... - VaLeMiLaN85 : RT @mercatomilan17: Zlatan #Ibrahimovic: '#Gattuso lo conosco come compagno, ma sta facendo grandi cose e sono contento per lui perché mi p… -

(Di sabato 31 marzo 2018) "Allora credi in me, e rilassati", disse Ibra, , quella in cui promise che avrebbe camminato sulle acque, la creazione del mondo di Manchester, il patto con il diavolo in una celebre raffigurazione ...