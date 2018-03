Inzaghi | Lucidi anche in svantaggio

Serie A - Lazio. Inzaghi : “Abbiamo perso lucidità” : “Quando non si può vincere bisogna almeno pareggiare. Nessun caso Anderson”. Sabato la sfida contro il Napoli. “Serviva più pazienza”. Una squadra poco concentrata forse. Almeno così è apparsa la Lazio di Simone Inzaghi, sconfitta dal Genoa allo stadio Olimpico con il risultato di 1-2. Il match, valido per la 23°giornata di campionato, ha visto i biancocelesti in uno stato di forma poco reattivo e, proprio per ...