Inzaghi | ' Immobile? Non si può segnare sempre | ma è un attaccante di livello

Lazio - Inzaghi riabbraccia Immobile : testa al Benevento degli ex Lombardi e Cataldi : Adesso la rosa è al completo. Terminati gli impegni con le nazionali, i giocatori della Lazio hanno raggiunto il centro sportivo di Formello. Basta, Marusic, Parolo e Immobile hanno partecipato all'...

Serie A - Cagliari-Lazio 2-2 : un capolavoro di Immobile salva Inzaghi nel recupero : CAGLIARI - Gol ed emozioni alla 'Sardegna Arena' dove il Cagliari spaventa una Lazio che più della stanchezza per un calendario praticamente senza sosta ha rischiato di pagare caro le ingenuità di ...

Lazio - Inzaghi : 'Ripartiamo da certezze'. Immobile : 'Var ci ha tolto punti - ma non è alibi' : Vincere in Europa League per dimenticare la sconfitta con la Juventus in campionato. La Lazio è pronta ad affrontare la Dinamo Kiev, nell'andata degli ottavi di Europa League. Alla vigilia della sfida ...

Lazio-Juventus 0-0 La Diretta Inzaghi inserisce Caicedo ?per Immobile : Va in scena all'Olimpico, nell'anticipo delle ore 18 del sabato, uno dei 3 big match della 27esima di Serie A, la sfida tra la Lazio e la Juventus. I biancocelesti sono in grande forma e...

Simone Inzaghi : 'Scarpa d'Oro a Immobile' : Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi a Premium Sport commenta così la vittoria contro il Sassuolo: "I ragazzi sono stati bravissimi: avevamo speso tante energie mentali giovedì, ma sapevamo che oggi avremmo dovuto fare una gara altrettanto ...

Inzaghi : spero Immobile vinca Scarpa Oro : ROMA, 25 FEB - "I ragazzi sono stati bravissimi: avevamo speso tante energie mentali giovedì, ma sapevamo che oggi avremmo dovuto fare una gara altrettanto importante. L'abbiamo sbloccata subito e col ...

Lazio - Inzaghi : 'Spero che Immobile vinca la Scarpa d'Oro' : 'I ragazzi sono stati bravissimi: avevamo speso tante energie mentali giovedì, ma sapevamo che oggi avremmo dovuto fare una gara altrettanto importante. L'abbiamo sbloccata subito e col passare dei ...

Sassuolo-Lazio 0-3 : doppio Milinkovic più Immobile - Inzaghi va : La Lazio stende il Sassuolo per 3-0 in trasferta. In gol Milinkovic per due volte e Immobile. Espulsi Berardi e Marusic. LEGGI LA CRONACA

Lazio-Steaua - Inzaghi : 'La concentrazione ci migliora - testa agli ottavi. Immobile non si fermi' : Obiettivo raggiunto… con lode. La Lazio riesce agilmente a ribaltare il risultato negativo maturato in Romania ed elimina la Steaua Bucarest. 5-1 all'Olimpico per la squadra di Simone Inzaghi, ...

LIVE Lazio-Steaua Bucarest 5-1 - risultato e cronaca in tempo reale : Inzaghi agli ottavi - tripletta di Immobile : Seguite su Supernews il LIVE di Lazio-Steaua Bucarest a partire dalle ore 19.00 , con il risultato aggiornato in tempo reale e la cronaca testuale del match. LIVE Lazio-Steaua Bucarest, le formazioni ...

Serie A - Lazio-Verona 2-0 : doppietta di Immobile - Inzaghi in zona Champions : ROMA - L'equazione è semplice: Immobile sta al gol come la Lazio alla vittoria. Ciro - a poche ore dal suo 28° compleanno - torna a segnare dopo oltre un mese e mezzo di astinenza , 6 gennaio, poker ...

Verona ‘Immobile’ - Ciro non perdona : scatto Champions League per Simone Inzaghi - la squadra di Pecchia verso il baratro [FOTO] : 1/11 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Steaua Bucarest-Lazio - Europa League 2018 : le probabili formazioni. Leggero turnover per Inzaghi - probabile riposo per Immobile : Giovedì sera la Lazio di Simone Inzaghi affronta la Steaua Bucarest in trasferta. La squadra rumena è uno degli avversari meno temibili per quanto riguarda il prosieguo del cammino in Europa League, anche se la calda atmosfera dello stadio di casa potrà essere un problema per Immobile e compagni. Inzaghi potrebbe applicare un Leggero turnover rispetto alla formazione tipo, senza però rimaneggiare troppo l’undici titolare. A destra Basta ...

LAZIO - FELIPE ANDERSON FUORI SQUADRA/ Rissa con Inzaghi? Ciro Immobile lo difende : FELIPE ANDERSON diserta l'allenamento della LAZIO: non sarà convocato per la trasferta di Napoli dopo le critiche post LAZIO-Genoa e lo scontro verbale con Simone Inzaghi(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 10:44:00 GMT)