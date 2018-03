Intesa Sky-Mediaset | come cambia la guida tv

Mediaset-Sky - c'è l'Intesa : pay tv sul digitale terrestre - Premium sul satellite : Pace è fatta. Ed è una pace storica, dopo 15 anni di guerra, e che inciderà profondamente sull'assetto del settore televisivo italiano. Mediaset sale in cielo, sul satellite,...

Mediaset-Sky : Intesa digitale terrestre : 22.24 Accordo tra Sky Italia e Mediaset: Premium sarà presente con i suoi canali del cinema e delle serie tv, la sua offerta migliore in attesa che si definiscano i diritti sulla serie A, nel bouquet satellitare del gruppo di Murdoch. Sky sbarca sul digitale terrestre su bande detenute dal Biscione, sistema in cui inserirà una parte dell'offerta sportiva. L'intesa è stata firmata dagli amministratori delegati di Mediaset, e dal loro omologo ...

Tv : Intesa Mediaset-Sky per trasmettere su satellite Premium Cinema e Serie : Milano, 30 mar. (AdnKronos) – E’ stato raggiunto oggi un accordo tra Mediaset e Sky Italia che prevede benefici per entrambe le società. Lo rende noto Mediaset, precisando che “da un lato Mediaset Premium allarga la copertura multipiattaforma dei propri canali e dall’altro Sky Italia incrementa l’offerta di contenuti di qualità ai propri abbonati”. I “canali di Cinema e Serie di Premium diventeranno ...

Tv : Intesa Mediaset-Sky per trasmettere su satellite Premium Cinema e Serie (2) : (AdnKronos) – Nel suo complesso, “l’intesa di oggi permette a Mediaset di diventare editore su tutte le piattaforme, satellite pay compreso e di creare nuovo valore grazie all’utilizzo da parte di terzi della propria piattaforma pay”. L’intesa odierna “rappresenta anche un nuovo passo avanti di Mediaset nel quadro della digital transformation di Premium iniziata con il piano ‘Mediaset 2020’ ...

Tv : Intesa Mediaset-Sky per trasmettere su satellite Premium Cinema e Serie (3) : (AdnKronos) – Con questa finalità “Mediaset ha ottenuto da Sky Italia il diritto di opzione (senza obblighi di esercizio da parte di Mediaset) a cedere all’operatore satellitare, in una finestra temporale compresa fra novembre e dicembre 2018, l’intera partecipazione in una Newco nella quale sarà previamente conferito da Premium il ramo d’azienda costituito dalla piattaforma tecnologica di Premium (area ...

Intesa Mediaset-Sky : pay tv sul digitale terrestre : Accordo tra Sky Italia e Mediaset: Premium sarà presente con i suoi canali del cinema e delle serie tv, la sua offerta migliore in attesa che si definiscano i diritti sulla serie A, nel bouquet satellitare del gruppo controllato da Murdoch, mentre Sky sbarca nel digitale terrestre su bande detenute dal Biscione, sistema nel quale inserirà una parte dell'offerta sportiva.L'Intesa è stata firmata dagli amministratori delegati ...

Zagrebelsky e l’atto finale - l’Intesa tra Pd e 5 stelle : Quale ruolo dell'Italia in Europa e nella moneta unica?La domanda fondamentale che Salvini e Di Maio, aspiranti presidenti del Consiglio, hanno finora lasciato irrisolta in un paese con il 133 per cento di rapporto debito-Pil.In questo scenario, Gustavo Zagrebelsky intervistato da "Il Fatto", dinanzi al probabile stallo legato all'assenza di una chiara maggioranza parlamentare, vede una sola via, quella di un'intesa fra M5S e Pd: "La direzione ...