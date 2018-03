Inter-Verona 3-0 | Icardi in gol dopo 38’’ | i nerazzurri dilagano

L'Inter cala il tris contro il Verona : 3-0 e Roma nel mirino : L'Inter di Luciano Spalletti riprende da dove aveva interrotto due settimane fa, prima della sosta per le nazionali: vincendo. I nerazzurri si sono sbarazzati agevolmente per 3-0 dell'Hellas Verona di Fabio Pecchia con la doppietta di Mauro Icardi ceh sale a quota 24 gol in stagione in 25 partite e di Perisic che sembra torna il cavallo di razza di inizio stagione. L'Inter non ha praticamente mai subito contro gli scaligeri che escono dal Meazza ...

Video gol Inter-Verona 3 – 0 - highlights e tabellino - 30° giornata Serie A 31-03-2018 : Risultato Finale Inter-Verona 3–0 : Cronaca e Video Gol, 30° giornata Serie A 31 Marzo 2018. L’Inter che mette subito in discesa la partita. Complice una difesa distratta del Verona, che su una rimessa laterale di Perisic non vede sbucare Icardi, libero di calciare sul portiere in uscita. Da questo momento la formazione nerazzurra controlla la sfida, va più volte vicino alla marcatura. Il Verona non si vede in area di rigore, tranne ...

Inter-Verona 3-0 : la doppietta di Icardi e un gol di Perisic stendono l'Hellas : L'Inter archivia la pratica Verona grazie ai gol di Icardi e Perisic. E rosicchia punti preziosi alla Roma , ora a + 2, ma con una partita in più, nella volata Champions. La squadra di Spalletti parte ...

Inter-Verona 2-0 La Diretta Lampo di Icardi raddoppio di Perisic : L'Inter, in serie positiva da 3 turni dopo le vittorie su Benevento e Sampdoria inframmezzate dal pareggio casalingo col Napoli, ospita il Verona e va alla ricerca di 3 punti che sarebbero ...

Inter-Verona 0-0 La Diretta I nerazzurri vogliono confermare la striscia positiva : L'Inter, in serie positiva da 3 turni dopo le vittorie su Benevento e Sampdoria inframmezzate dal pareggio casalingo col Napoli, ospita il Verona e va alla ricerca di 3 punti che sarebbero ...

