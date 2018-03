Inter | Perisic | ' Carichi per il derby'

Inter-Verona 3-0 : la doppietta di Icardi e un gol di Perisic stendono l'Hellas : L'Inter archivia la pratica Verona grazie ai gol di Icardi e Perisic. E rosicchia punti preziosi alla Roma , ora a + 2, ma con una partita in più, nella volata Champions. La squadra di Spalletti parte ...

Inter - Nazionali : Candreva e Perisic titolari - Cancelo con Cristiano Ronaldo Video : I maggiori Campionati di calcio si sono fermati in questa settimana per dare spazio alle Nazionali. Di to i nerazzurri che scenderanno in campo oggi e domani nelle prestigiose sfide amichevoli che precedono i Mondiali 2018, che andranno in scena in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. João Cancelo titolare con Cristiano Ronaldo Portogallo-Egitto si affronteranno questa sera alle ore 20.45 al Letzigrund Stadion di Zurigo. Ecco le probabili ...

Inter - Perisic fuori dal letargo. Alla scoperta della PolisportIvan : Nel giugno scorso Ivan ha anche partecipato a una tappa della Coppa del Mondo di beach volley con il connazionale Niksa Dell'Orco. E di sport Perisic va matto anche in tv. Oltre alle sfide a carte ...

Clamoroso Inter : arriva il sostituto di Perisic? Ecco i dettagli Video : Il mancato trasferimento del croato lo scorso anno è stato un vero e proprio tormentone. Dopo il momento no durato dalla tripletta col Chievo, conclusosi con la bella prova contro la Sampdoria, coronata anche dal goal che sblocca la partita, Ecco che ancora voci sul suo possibile trasferimento prendono di nuovo piede. Secondo le voci sempre Mourinho avrebbe preso di mira il giocatore dell'inter. Oltre all'interesse del Manchester United, ci ...

Inter - finalmente due esterni spallettiani : Candreva costruisce - Perisic affonda i colpi : L'Inter torna a volare grazie al supporto delle corsie laterali. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che evidenzia l'ottimo lavoro svolto da Perisic e Candreva contro la Sampdoria. 'La Samp viene letteralmente squarciata dagli esterni nerazzurri, loro sì molto spallettiani nell'Interpretazione.

Perisic - il Manchester United chiama di nuovo - l'Inter resisterà? : ... poi Icardi la chiude con un poker sensazionale , Video Gol, Sampdoria-Inter, dove vedere il match in diretta tv e live streaming oggi 18/03 Crotone-Roma in diretta tv e live streaming, dove vedere ...

Super Inter con la Samp Apre Perisic - poi Icardi ne fa 4 A Marassi è 0-5|La classifica : La squadra di Spalletti gioca la miglior partita del campionato. Perisic apre le marcature poi si scatena l’argentino che segna in tutti i modi, incluso un colpo di tacco da fuoriclasse

Sampdoria-Inter 0-5 - Perisic e poker di Icardi : blucerchiati travolti : GENOVA - E' finito l'inverno: riecco l'Inter, riecco Icardi, riecco tutti. Dopo tre mesi di letargo e una quindicina di partite condotte a tre cilindri, quando andava bene, a Marassi si rivede la ...

