Inter | Icardi | ' La gamba? Nessun problema Rinnovo? Chiedete ad Ausilio'

Inter - Ausilio a tutto campo : l’addio di Sabatini ed il futuro di Icardi : “Mi è dispiaciuto l’addio di Sabatini: con lui avevo un buon rapporto e sono stato spiazzato più che altro dai tempi in cui è stata presa questa decisione”. Sono le parole del direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio ai microfoni di Premium Sport sul divorzio tra l’Inter e Walter Sabatini. “Siamo contenti del lavoro di Spalletti – dice Ausilio riferendosi al tecnico nerazzurro – vediamo ...

Icardi : 'Con Rafinha cambiamo volto. Sampaoli? Non so - penso all'Inter' : Mauro Icardi , centravanti dell'Inter, parla a Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 sul Verona, dove ha realizzato 2 reti: 'Giornata perfetta, ma non per miei gol. La verità è che abbiamo dato continuità alle ultime prestazioni. Poi è chiaro che sono ...

Serie A - super Immobile e la Lazio sorride : Icardi trascina l'Inter : Inter-Verona 3-0: cronaca, statistiche, tabellino GENOA-SPAL 1-1 Dopo 3 sconfitte consecutive il Genoa non va oltre il pareggio contro la Spal, che allunga a 5 la striscia di risultati positivi. La ...

Serie A. Inter autorevole - doppietta di Icardi. La Lazio ne fa sei al Benevento : Nerazzurri (3-0 a uno spento Verona) e biancocelesti accorciano sul terzo posto, sfruttando il mezzo passo falso della Roma a Bologna. La squadra di Inzaghi dilaga dopo essere stata sotto 2-1. Poker del Torino a Cagliari, quarta vittoria di fila per la Fiorentina

Inter-Verona 3-0 : Icardi in gol dopo 38’’ - i nerazzurri dilagano : A decidere la partita un’altra rete del bomber argentino e un gol di Perisic. La squadra di Spalletti fallisce poi diverse altre occasion, ma gli scaligeri recriminano per un palo di Faresi

Inter-Verona 3-0 : la doppietta di Icardi e un gol di Perisic stendono l'Hellas : L'Inter archivia la pratica Verona grazie ai gol di Icardi e Perisic. E rosicchia punti preziosi alla Roma , ora a + 2, ma con una partita in più, nella volata Champions. La squadra di Spalletti parte ...

Inter-Verona 2-0 La Diretta Lampo di Icardi raddoppio di Perisic : L'Inter, in serie positiva da 3 turni dopo le vittorie su Benevento e Sampdoria inframmezzate dal pareggio casalingo col Napoli, ospita il Verona e va alla ricerca di 3 punti che sarebbero ...

Inter - Icardi : “L’area è casa mia” : Inter, Icardi: “L’area è casa mia” Sono esattamente 100 i gol di Mauro Icardi con la maglia dell’Inter, 96 dei quali segnati dall’Interno dell’area. Un traguardo raggiunto con il poker alla Sampdoria e celebrato nel corso di un’Intervista a Inter Tv. “L’area di rigore è dove mi trovo meglio – racconta il centravanti argentino -. […]

Icardi e i 100 gol con l'Inter : 'I più belli contro Juve e Milan' : 'Ho fatto 100 gol con la maglia dell'Inter, di cui 96 in area di rigore che considero casa mia. Tra i miei preferiti? È stato bello fare il gol di testa per il 2-1 contro la Juventus per lo stacco ...

Inter - Icardi : 'Ecco i miei gol più belli. Sogno la finale di Champions o del Mondiale' : I gol, quelli realizzati e quelli ancora da fare. I ricordi e gli obiettivi futuri. Mauro Icardi si racconta in un'Intervista a Inter Tv, scegliendo i gol più belli tra i 103 finora realizzati con la ...

Icardi e i 100 gol con l'Inter : "I più belli contro Juve e Milan. Sogno la Champions" : Mauro Icardi dopo la tripletta nel derby d'andata. Getty Uno, cento e centotre. Ci perdoni Pirandello per il prestito e la libera interpretazione, ma i numeri di Mauro Icardi non possono non meritare ...

Inter - Icardi : 'Quello alla Juventus è tra i miei gol preferiti' : MILANO - ' Ho fatto 100 gol con la maglia dell'Inter, di cui 96 in area di rigore che considero casa mia. Tra i miei preferiti? È stato bello fare il gol di testa per il 2-1 contro la Juventus per lo ...

Fantacalcio - Inter e Lazio : non solo Icardi e Immobile. Ecco su chi puntare per le gare del weekend : Verona e Benevento, ostacoli sicuramente ostici da affrontare in questo momento della stagione. Perché? Perché si giocano tutte le possibilità restanti per evitare la retrocessione. Ecco il motivo per ...

Inter - Spalletti : 'Vorrei allenare qui anche in futuro. Icardi andrà al Mondiale' : Cerimonia per la consegna della Panchina d'Oro, tutti gli allenatori d'Italia riuniti a Coverciano per quest'appuntamento importantissimo. C'era regolarmente anche Luciano Spalletti, che ha parlato ...