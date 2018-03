Incredibile Salah | un milione di voti alle elezioni presidenziali egiziane | meglio dello

sport.sky

: In #Egitto si vota... #Salah! Un milione di voti per l'attaccante del #Liverpool ???? - DiMarzio : In #Egitto si vota... #Salah! Un milione di voti per l'attaccante del #Liverpool ???? - DonatoGiallo : RT @DiMarzio: In #Egitto si vota... #Salah! Un milione di voti per l'attaccante del #Liverpool ???? - xabilonso90 : RT @DiMarzio: In #Egitto si vota... #Salah! Un milione di voti per l'attaccante del #Liverpool ???? -

(Di sabato 31 marzo 2018) Non è la prima volta, che per goliardia o altro compaiano i nomi dei calciatori sulle schede elettorali. Ma ciò che è successo in Egitto, dove si sono svolte le, è probabilmente ...