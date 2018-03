Incidenti lungo la circonvallazione di Francavilla | ' Anas progetti il raddoppio delle

Incidenti in montagna : recuperati sciatori bloccati lungo un canalone in Val Veny : Due sciatori bloccati lungo un canalone dal Piano della Gabba, in Val Veny (Courmayeur) sono stati recuperati e tratti in salvo nella notte: sono stati raggiunti e sono stati calati con le corde dai soccorritori per superare dei salti di roccia. Hanno poi terminato la discesa sugli sci. Le operazioni sono state condotte dal Soccorso Alpino Guardia di Finanza, dal Soccorso Alpino Valdostano e dai Pisteurs Secouristes. Entrambi sono in buone ...