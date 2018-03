In quali zone d' Italia potrebbero cadere frammenti della stazione spaziale cinese

Plagio a Sanremo : una canzone dei Big rischia la squalifica Video : La prima puntata del Festival di #Sanremo 2018 è andato in onda nella serata di ieri 6 Febbraio su Rai 1. Le canzoni in gara, come tutti gli anni, hanno stupito parecchio il pubblico e hanno anche fatto molto parlare e discutere i telespettatori collegati a guardare l programma trasmesso in Eurovisione. I cantanti in gara si sono esibiti eccellentemente sul palco dell'Ariston e le canzoni sembrano essere tutte di altissima qualita'. La ...

CANZONE ERMAL META E FABRIZIO MORO SqualiFICATA?/ Video - Rai : “Non è plagio - resta in gara” (Sanremo 2018) : La CANZONE "Non mi avete fatto niente" di ERMAL META e FABRIZIO MORO somiglia al pezzo "Silenzio" di Ambra Calvani e Gabriele De Pascali. No plagio perchè dello stesso autore: aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 16:50:00 GMT)

Plagio a Sanremo : una canzone dei Big rischia la squalifica : La prima puntata del Festival di Sanremo 2018 è andato in onda nella serata di ieri (6 Febbraio) su Rai 1. Le canzoni in gara, come tutti gli anni, hanno stupito parecchio il pubblico e hanno anche fatto molto parlare e discutere i telespettatori collegati a guardare l programma trasmesso in Eurovisione. I cantanti in gara si sono esibiti eccellentemente sul palco dell'Ariston e le canzoni sembrano essere tutte di altissima qualità. La ...

CANZONE ERMAL META E FABRIZIO MORO SqualiFICATA?/ Video - Baglioni “no plagio” - ma la Rai indaga (Sanremo 2018) : La CANZONE "Non mi avete fatto niente" di ERMAL META e FABRIZIO MORO somiglia al pezzo "Silenzio" di Ambra Calvani e Gabriele De Pascali. No plagio perchè dello stesso autore: aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 13:55:00 GMT)

Niente squalifica per Meta-Moro : 'La canzone rispetta il regolamento' : Continuane le polemiche nate dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2018. Ieri 6 febbraio abbiamo finalmente ascoltato tutte le canzoni dei big in gara ma qualcosa è andato storto per Ermal Meta e Fabrizio Moro. I due hanno portato sul palco dell’Ariston la canzone ‘Non mi avete fatto Niente’ che parla di un argomento importante come quello del terrorismo. Ieri sera, durante il Dopofestival, uno dei giornalisti ha dato vita a una polemica. ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro - rischio squalifica?/ Video - la canzone non è inedita : è giallo (Sanremo 2018) : Con ''Non mi avete fatto niente'' Ermal Meta e Fabrizio Moro debuttano in coppia al Festival di Sanremo dove avevano partecipato invece da solisti anche nella precedente edizione.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 09:40:00 GMT)