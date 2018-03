In pensione a 29 anni | percepisce l’assegno da 35 | in Friuli il record

In pensione a 29 anni - ha incassato oltre 200mila euro/ Baby pensioni - quanto ci costano : riforma in vista? : Baby pensionata a 29 anni. Pozzuolo, Udine: la signora adesso di anni ne ha 64 ed è andata in pensione dopo 14 di contributi. Finora ha intascato più di 200mila euro: ed è tutto legale. (Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:16:00 GMT)

Lavoro in turni e notturno e pensione a 61 anni? Nuova circolare Inps Video : Tutti i lavoratori impegnati in attivita' organizzate in turni che comprendono anche le ore notturne potranno ottenere una maggiorazione del 50% della propria contribuzione rispetto ai requisiti di accesso delle pensioni. Questo per quanto concerne lavori in turni figli di accordi collettivi siglati prima del 2017 e in relazione ad un decreto del 2011 che istituì una speciale prestazione previdenziale per lavori #usuranti. Proprio su questo ...

Ultime pensione anticipata 2018 : novità uscita nati anni '50 - per chi? Video : Arrivano novita' sulle uscite 2018 riguardanti la #pensione anticipata a quota 56,7 con anticipo di dieci anni e a #quota 61,7 con anticipo di cinque rispetto ai requisiti richiesti per le #Pensioni di vecchiaia con la Rendita integrativa temporanea anticipata, ovvero la Rita. Il meccanismo di pensione anticipata consente l'uscita a quota 61 anni e sette mesi quota 62 dal 2019 a chi abbia almeno venti anni di contributi oppure l'uscita a quota ...

Palermo - incassava la pensione della madre morta da 8 anni : la Finanza gli sequestra il conto corrente : incassava da anni la pensione della madre morta nel 2010. Ora, però, è finito sotto inchiesta e la Guardia di Finanza di Palermo, su delega della Procura, ha sequestrato 32mila euro dal suo conto ...

VIAGGI E LUSSO CON pensione DELLA NONNA MORTA/ Torino - incassa da 10 anni l’assegno : truffa da 210mila euro : truffa ai danni dell'Inps: un 40enne per dieci anni ha percepito la PENSIONE DELLA NONNA MORTA senza chenessuno se ne accorge, ci ha pensato la Guardia di finanza(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 13:15:00 GMT)

