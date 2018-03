In pensione a 29 anni | ha incassato oltre 200mila euro Baby pensioni | quanto ci costano

Lavoro in turni e notturno e pensione a 61 anni? Nuova circolare Inps Video : Tutti i lavoratori impegnati in attivita' organizzate in turni che comprendono anche le ore notturne potranno ottenere una maggiorazione del 50% della propria contribuzione rispetto ai requisiti di accesso delle pensioni. Questo per quanto concerne lavori in turni figli di accordi collettivi siglati prima del 2017 e in relazione ad un decreto del 2011 che istituì una speciale prestazione previdenziale per lavori #usuranti. Proprio su questo ...