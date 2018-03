In Grey’s Anatmy 14×17 la magia dell’incontro di Meredith e Nick e il disagio dell’addio

optimaitalia

(Di sabato 31 marzo 2018) Due importanti guest star e tre filoni del racconto hanno fatto di Grey's Anatomy 14x17 un episodio di gran lunga più interessante dei precedenti di questa seconda parte di stagione.L'episodio diretto da Kevin McKidd si è rivelato determinante per almeno tre protagonisti, ciascuno a suo modo: le vite di, April ed Owen potrebbero non essere più le stesse dopo gli incontri realizzati in One Day Like This.L'atteso arrivo di Scott Speedman nel cast non ha deluso le aspettative: il trapiantologo che passa dal Grey Sloan Memorial Hospital per prelevare un fegato e finisce per diventare paziente della Grey è la novità più significativa dal punto di vista sentimentale per la protagonista da molti episodi a questa parte. Per la prima volta dall'addio a Nathan (ma lei fa risalire l'ultimo palpito del cuore perfino alla morte di Derek), la Grey ritrova il gusto di farsi ...