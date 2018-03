“In arrivo 60 mld di tasse in più”

“Incinta!”. Alessia Marcuzzi svela tutto sul ‘pancino’. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è nell’occhio del gossip da un po’ - per via di quelle forme sospette : “È in arrivo il terzo figlio”. Ormai alle strette la Pinella ha parlato : Colpi di scena a profusione per questa (s)fortunatissima edizione dell’Isola dei Famosi. Canna-gate, litigi, malori, presunte storie d’amore: nulla sta risollevando il reality più moscio della storia. Recentemente è stato fatto l’annuncio dell’arrivo di Valeria Marini in Honduras, ultimo asso nella manica di una produzione arrancante e sconfortante. Lo scorso anno sì, che i telespettatori si sono divertiti ...

“Indovina un po’ chi è incinta!?”. A Cellino San Marco si festeggia. I dissidi e i dissapori tra Romina - Al Bano e Loredana Lecciso forse troveranno il punto di arrivo. Di fronte a una buona novella gli animi si placano : “La famiglia si allarga” : Ultimamente sentiamo parlare di loro per fatti molto privati, ma che sono su tutte le pagine dei giornali. Al Bano e Romina separati, ma mai divisi e Loredana Lecciso sempre più infuriata per questa loro vicinanza. Ma in quel di Cellino San Marco non ci sono solo drammi e bufere, adesso una lieta novella sta mettendo pace nei cuori in tumulto. Secondo le ultime indiscrezioni le’ex coppia che ha fatto sognare gli italiani è in attesa ...

Qualcomm : “In arrivo altri PC Windows 10 on ARM nel 2018” : Dopo Asus NovaGO e HP Envy x2, altri dispositivi Windows 10 on ARM (PC, convertibili, 2-in-1) arriveranno nel corso di questo 2018. Ad annunciarlo è la stessa Qualcomm durante una conferenza al Mobile World Congress 2018, la quale conferma una nuova ondata di device Always Connected con a bordo i suoi processori Snpadragon 845 e Snpadragon 835. Per quanto riguarda le tempistiche di lancio, si fa riferimento al periodo “back to ...

Allerta Meteo Burian - avviso della protezione civile : “In arrivo neve - pioggia e vento forte” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell’Italia. Al contempo, l’ingresso di aria particolarmente fredda di origine artica, che inizialmente interesserà le regioni settentrionali per poi estendersi gradualmente al centro e al sud, determinerà un deciso calo delle temperature, con nevicate fino a quote di ...

Calciomercato Milan - bomba per giugno : “In arrivo il colpo dalla Juve” : Calciomercato Milan – Il Milan è in grande ripresa, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dal positivo pareggio sul campo dell’Udinese ed adesso cerca conferme nella partita contro la Spal. Il mercato di gennaio non ha regalato sussulti ma la situazione cambierà sicuramente dalla prossima stagione, nelle ultime ore sono circolate voci provenienti dall’ambiente rossonero che hanno del clamoroso. Il Milan sta provando infatti a ...

“Inchiodato dall’alcol test!”. Paura per il noto (quanto odiato) vip. Prima lo schianto con la sua Lamborghini - poi l’arrivo dei vigili e la triste constatazione del limite abbondantemente superato. Ora sì che rischia parecchio (anche perché non è la prima volta…) : Non è la prima volta che un personaggio noto come lui crea un sacco di problemi a livello cittadino. Dalla Porsche alla Lamborghini: dopo l’incidente del novembre 2016, in cui aveva distrutto l’auto in zona piazza Cavour, stanotte Bruno Peres, terzino brasiliano della Roma, ha replicato in zona Terme di Caracalla – Circo Massimo. Recidivo. All’altezza del palazzo della Fao, mentre era diretto verso il Colosseo, Peres, alle 5.20, ha ...