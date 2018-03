Imprenditore italiano dona la sua azienda a cani - gatti e lupi : Un Imprenditore italiano , Pier Giovanni Capellino , ha deciso di dona re la sua azienda che produce alimenti per cani e gatti a una fondazione par animali. A ispirarlo in questa scelta è stato il suo ...

Un Imprenditore italiano finito nelle inchieste del giornalista slovacco ucciso è stato arrestato per traffico di droga : La polizia della Slovacchia ha arrestato Antonino Vadalà, un imprenditore italiano il cui nome era finito nelle inchieste del giornalista slovacco Ján Kuciak, ucciso il mese scorso insieme alla sua fidanzata, probabilmente a causa del suo lavoro investigativo. Vadalà, ha The post Un imprenditore italiano finito nelle inchieste del giornalista slovacco ucciso è stato arrestato per traffico di droga appeared first on Il Post.