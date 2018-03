Il tesoriere M5S | «Ho solo la terza media? Colpa della malasanità»

"Ecco perché ho la terza media" - il post del tesoriere M5S : "Vi voglio raccontare una breve storia". Comincia così il post di Sergio Battelli, classe 1982, che ha lavorato dieci anni come commesso in un negozio di animali e cinque in Parlamento come portavoce ...

Sergio Battelli : "Sono stato vittima di malasanità in terza superiore". Il tesoriere M5S racconta perché ha lasciato gli studi : "Vi voglio raccontare una breve storia. In terza superiore ITIS mi ammalo, per un gravissimo caso di malasanità, rimango appeso nella mia malattia per un anno intero, solo dopo mille mila giri tra ospedali, cure e dottori finalmente un bravissimo pneumologo di Genova trova il mio problema".Sergio Battelli - classe 1982, dieci anni da commesso in un negozio di animali e una licenza di terza media - oggi è il tesoriere del Movimento ...

