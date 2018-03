Il ritorno della Stratos fa sognare | l' opera è made by MAT

Medicina - Usa : il ritorno della pertosse non è colpa dei difetti del vaccino : Nuovo studio dell’Università del Michigan osserva il ritorno della pertosse negli Stati Uniti: si tratta di una malattia respiratoria altamente contagiosa. Per molto tempo si è sospettato un difetto nell’attuale generazioni di vaccini, tuttavia lo studio mette in evidenzia una causa multifattoriale, iniziata prima delle ultime immunizzazioni introdotte alla fine degli anni ’90. Secondo i ricercatori “la recrudescenza di ...

Golf - il ritorno della Tigre. Tiger Woods di nuovo competitivo dopo anni difficili. Può tornare a vincere uno Slam : La Tigre è tornata a ruggire ed è pronta ad affilare i denti in vista del primo Major stagionale. Tiger Woods parteciperà all’Augusta Masters 2018 con un unico obiettivo: vincere. Non è più tempo di esperimenti per il più grande Golfista di sempre, atteso dal pubblico di Augusta come la star più fulgida di un torneo in cui si accinge ad essere assoluto protagonista. Un autentico calvario lo ha costretto a rimandare più volte il rientro ...

Un nuovo album di Lady Gaga all’orizzonte? I primi indizi sul ritorno discografico della cantante : Un nuovo album di Lady Gaga in arrivo? Nelle ultime ore si vocifera un imminente progetto discografico della Germanotta: i rumors sono dovuti ad un inconveniente avvenuto online nel weekend. I fan della popstar statunitense hanno riscontrato online diverse tracce e pezzi di canzoni di Lady Gaga, che presentano un sound tipico e ricorrente durante l'era The Fame. Con ogni probabilità, si tratta di brani registrati durante i primi anni della ...

Un modello elettrico per il gran ritorno della Cagiva : Nel 2008, dopo una lunga serie di dismissioni, il marchio venne assorbito da MV Agusta per poi uscire dai radar del mondo motociclistico. Almeno fino a oggi. Alessandro Pastore

Il ritorno di Indiana Jones : nel 2019 il 5° capitolo della saga! : A dieci anni dal'ultimo episodio finalmente Harrison Ford torna a vestire i panni del leggendario archeologo-avventuriero che ha ispirato numerosi altri personaggi, primo tra tutti l'indomita Lara Croft, interpretata dalla splendida Alicia Vikader nel reboot di Tomb Rider, e protagonista di numerosi videogames tra i quali Shadow of Tomb Raider. Sarà il 19 luglio 2019 il giorno del grande ritorno del Professor Jones sul grande schermo. La ...

Roberto Fico - dalla Vigilanza Rai alla presidenza della Camera : l’ortodosso M5s che predicava “il ritorno alle origini” : C’è un giorno in cui è nato Roberto Fico per il Movimento 5 stelle. E non è quando è stato eletto alla Camera nel 2013 o quando ha creato il Meetup di Napoli nel 2005, e nemmeno quando è finito presidente della Vigilanza Rai. E’ il 24 settembre 2016, quando dal palco di Italia 5 stelle a Palermo straccia l’intervento pronto da scaletta e grida, letteralmente, al microfono, che “il “Movimento deve tornare alle ...

“MAEBA” - MINA E PAOLO CONTE/ Duetto in napoletano per il grande ritorno della “regina” : Esce alla vigilia dei asuoi 78 anni il nuovo disco di MINA, appuntamento annuale da non perdere per i suoi fan, intitolato "Maeba" contiene un Duetto in napoletano con PAOLO CONTE(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 11:06:00 GMT)

Alberto Angela e il ritorno di 'Ulisse' : il backstage della puntata sull'Antica Roma : Dal 7 aprile la nuova stagione del programma protagonista della prima serata del sabato di RaiTre. Prima, la riproposizione di due puntate 'evergereen'. Da Alessandro Magno all'Andalusia, dagli abissi ...

Annunciato il ritorno di Jennifer Morrison in C’era una volta 7 - e il resto della famiglia reale? : Siamo ormai agli sgoccioli delle riprese degli ultimi episodi ed ecco arrivare l'annuncio che tutti aspettavano: Jennifer Morrison in C'era una volta 7 tornerà a vestire i panni di Emma Swan per il gran finale. Siamo ormai certi che l'ultimo episodio di questa stagione "reboot" della serie fantasy ABC ci riporterà a Storybrooke e non potevamo non ritrovare lì alcuni dei protagonisti più amati dello show. Nei giorni scorsi è stato Annunciato ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : Marco Melandri si difende dal ritorno della Kawasaki : La Superbike viaggia verso la Thailandia, dove questa notte si apre il secondo weekend di gara. L’ouverture in Australia ha sorriso alla Ducati e a Marco Melandri, capaci per la prima volta in 76 gare, di regalarci un nome in testa alla classifica diverso da quello del britannico Jonathan Rea. La Kawasaki, modifiche regolamentari a parte, resta comunque la moto da battere e sarà così anche a Buriram. Dalla parte dei verdi c’è la ...

COLONY - Finalmente la data del ritorno della serie! : Signore e signori, abbiamo una data. Dopo tante attese e indiscrezioni, Finalmente sappiamo quando tornerà COLONY con la sua attesissima terza stagione. Continuate la lettura per scoprire la data!La terza stagione ritornerà Mercoledì 2 Maggio 2018, cambiando di fatto il giorno di messa in onda rispetto alle passate stagioni, che era il Giovedì. Per l'occasione, è stata rilasciata la trama ufficiale, che vi riportiamo qui di seguito:"La terza ...

Uomini e Donne/ Anna Tedesco - ritorno o addio definitivo? Il messaggio della dama (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Anna Tedesco ha lasciato il programma per sempre? Intanto manda delle frecciatine a Gianni Sperti e Giorgio Manetti(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Mercedes-Benz saluta il ritorno della CLS : Dopo 14 anni di apprezzata carriera la Mercedes CLS ritorna, in un certo senso, alle origini, con la terza generazione. Le vendite mondiali sono state 375.000 di cui 14.000 in Italia. Dopo avere inventato nel lontano 2004 il...

Il nuovo Matrix/ Zak Penn svela alcuni segreti sul ritorno della saga delle sorelle Wachowski : Il nuovo Matrix, Zak Penn svela alcuni segreti sull'attesissimo ritorno della saga diretta dalle sorelle Wachowski. I fan sui social sono già scatenati e non vedono l'ora dell'uscita.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 13:31:00 GMT)