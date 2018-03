Il Real pensa alla Juve | Zidane esclude Ronaldo

APPLE - NUOVO IPAD LOW COST/ Il tablet pensato appositamente per le scuole è Realtà : APPLE, NUOVO IPAD low COST: è stato ufficialmente svelato nella giornata di ieri, il NUOVO tablet pensato appositamente per il mondo dell’educazione, rivolto a studenti e insegnanti(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 09:29:00 GMT)

Manchester City - il Real Madrid pensa a de Bruyne : Da quando è arrivato al Manchester City , Kevin de Bruyne è diventato uno dei migliori centrocampisti del mondo. Sul belga, secondo Ok Diario , c'è ora l'interesse del Real Madrid , alla ricerca di un profilo con cui ringiovanire il proprio centrocampo.

Juventus - Matuidi pensa già al Real : 'Possiamo batterli' : E' vero che la pausa per le Nazionali sposta l'attenzione, ma c'è chi, alla Juventus, continua a pensare alle prossime sfide, decisive per il campionato e la Champions League. Blaise Matuidi ha ...

Juventus - Allegri : "Real avversario bellissimo - ma dobbiamo pensare alla Spal" : Il tecnico bianconero alla vigilia della trasferta in casa dei ferraresi: "Howedes convocato, Khedira out per influenza. La squadra è in crescita sia fisicamente che mentalmente"

Mattarella chiede Realismo : indispensabile mediare : Sergio Mattarella attende con pazienza che vengano ammainate i vessilli di guerra. Aspetta che Luigi Di Maio e Matteo Salvini la smettano di proclamarsi vincitori e acquisiscano la consapevolezza di...

“Erano lì - nella scatola di compensato”. La scoperta horror degli agenti : immersi tra animali e spazzatura - ecco che la polizia si accorge quasi per caso di una Realtà talmente orribile da non sembrare vera. Le foto che stanno scioccando i social : Prigionieri, costretti a vivere in delle condizioni igieniche di estrema precarietà, in mezzo a spazzatura e rottami di ogni tipo. Così vivevano tre bambini, rinchiusi all’interno di una scatola di compensato. Un caso orribile quello che arriva dagli Stati Uniti, per la precisione dallo stato della California, e che ha visto alla fine finire in manette una coppia, responsabile dell’orribile accaduto. A raccontare la vicenda è ...

Europa League - Percassi : «Atalanta - l'impensabile è Realtà» : BERGAMO - Antonio Percassi ci crede. Il presidente dell' Atalanta ha scritto una lettera aperta a pochi giorni dalla sfida di ritorno di Europa League contro il Borussia Dortmund. Si riparte dal 3-2 a ...

D’Alema : “Lunare pensare che vinca il Pd. Prodi sbaglia - vota Insieme ma in Realtà aiuta Renzi” : «È lunare pensare che il Pd vinca le elezioni». È l’utlima stoccata di Massimo D’Alema al partito democratico e a Matteo Renzi. Ospite di Circo Massimo su Radio Capital, il candidato di Liberi e uguali lancia la volata elettorale: «Il Pd «pagherà il prezzo alla legge elettorale che ha fatto» anche con l’obiettivo di «schiacciarci». E aggiunge: «G...

“Mostro disgustoso…”. Allontanata da tutti per un motivo banale. Alice ha solo 18 anni e da tempo convive con un problema terribile. Le persone pensano che sia contagiosa - ma la (triste) Realtà è ben altra. Il suo grido disperato : “Sono normale!” : Alice Weekes è una ragazza britannica di diciotto anni. La giovane da quando aveva appena undici anni è costretta a fare i conti con un fastidioso disturbo e anche, purtroppo, con i commenti spesso crudeli della gente. La vita per un’adolescente è piena di novità: il cambio della scuola, del proprio corpo e le nuove responsabilità che arrivano con l’età che cambia. A guardarsi indietro tutti pensiamo sempre che quelli erano ...

Filippo Magnini : “Federica Pellegrini? Io pensavo a un figlio. Ho detto no a un Reality” : Perché Federica Pellegrini e Filippo Magnini si sono lasciati? È il nuotatore (ormai ex), intervistato da Libero, a fornire la sua versione dei fatti e a rivelare che ha detto no alla proposta di partecipare a un reality show. Filippo Magnini: “Ecco perché è finita con Federica Pellegrini” La decisione di chiudere la storia d’amore […] L'articolo Filippo Magnini: “Federica Pellegrini? Io pensavo a un figlio. Ho ...

Reggio Calabria - un lettore scrive a StrettoWeb : 'nessuno pensa Realmente alla città' : ... del più e del meno come si fa tra persone di una società civile, sorge spontaneo l'argomento del vivere quotidiano e quindi del lavoro, delle abitudini, dello sport, del tempo libero, di politica ...

'Tra Ignazio e Cecilia pensavo finisse tutto subito dopo il Reality' - la confessione di Francesco Moser : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno avuto la benedizione del papà di lui, Francesco Moser , ex campione di ciclismo. Ospiti tutti e tre a Verissimo hanno raccontato come è andata, in modo ...

Zidane : 'Io via dal Real se pensassi a un fallimento' : TORINO - ' Non credo che la squadra stia fallendo, alcune cose non funzionano, ma i giocatori stanno cercando di fare del proprio meglio. A volte, però, le cose non vanno come ci si aspetta '. È la ...

Cosa pensano Realmente gli italiani degli impegni elettorali dei candidati : Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le promesse e gli annunci da parte dei diversi leader politici impegnati nella campagna elettorale in vista del voto del 4 marzo. Il sondaggio, condotto dall’Istituto Demopolis, rivela un diffuso scetticismo in ampi segmenti dell’opinione pubblica. Un quarto degli italiani le ritiene proposte concrete e fattibili di Governo; il 34% le considera solo promesse elettorali, finalizzate ad ...