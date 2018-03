huffingtonpost

: Il patto Sky-Mediaset fa slittare i pacchetti Mediapro sui diritti della Serie A - HuffPostItalia : Il patto Sky-Mediaset fa slittare i pacchetti Mediapro sui diritti della Serie A - Stefjazz2 : RT @HuffPostItalia: Il patto Sky-Mediaset fa slittare i pacchetti Mediapro sui diritti della Serie A - simoneferiti : RT @HuffPostItalia: Il patto Sky-Mediaset fa slittare i pacchetti Mediapro sui diritti della Serie A -

(Di sabato 31 marzo 2018) Il primo effetto sul fronte deitvA dell'accordo fra Sky eè lo slittamentopubblicazione da parte dideicon cui dovrebbe rivendere il campionato. Danon filtrano commenti ma, a quanto si apprende, è in stand by la pubblicazione dei, inizialmente attesa entro martedì.Secondo fonti vicine al dossier citate dall'Ansa,attende un eventuale pronunciamento dell'Antitrust sull'alleanza televisiva e nuovi incontri con gli operatori, e nei pensieri dei manager spagnoli c'è sempre l'ipotesi del canaleLega.Come spiegano le fonti, fino a ieri sera l'attesa per la pubblicazione del bando, già definito, era legata alla ricerca di spazi negli annunci legali sui quotidiani. Poi tutto è stato fermato di fronte alla notizia dell'alleanza a sorpresa fra Sky e, che ...