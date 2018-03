Il Papa alla veglia di Pasqua | «mai stare zitti davanti alle ingiustizie»

Papa Francesco alla Veglia di Pasqua : “Mai stare zitti davanti alle ingiustizie del mondo” : Papa Francesco durante la Veglia di Pasqua in piazza San Pietro ha parlato della Resurrezione come di una sfida, puntando il dito contro i discepoli ammutoliti che "non fanno nulla per vincere tante ingiustizie che vivono nella loro carne tanti nostri fratelli".Continua a leggere

Papa alla Via Crucis : vergogna per mondo fratturato dalle guerre : Città del Vaticano, 31 mar. , askanews, Il Papa ha espresso 'vergogna perché le nostre generazioni stanno lasciando ai giovani un mondo fratturato dalle divisioni e dalle guerre', 'un mondo divorato ...

Crede che il figlio sia gay : papà fa violentare 11enne dalla sua compagna : Il genitore aveva trovato il ragazzino in compagnia di un amichetto in atteggiamenti che lui riteneva compromettenti. Lo ha costretto a fare sesso con la sua nuova fidanzata.Continua a leggere

Stefano Accorsi papà part-time - si commuove quando accompagna i figli che tornano dalla mamma : ROMA ? Data la separazione con Laetitia Casta, anticipata da Leggo.it, Stefano Accorsi è spesso costretto a fare il papà part-time. L?attore infatti vive con la nuova...

Figlia in ospedale con islamica : il papà deve uscire dalla stanza : L'integralismo religioso si trasforma in una punizione per il prossimo. In Austria sta facendo discutere il caso di un padre costretto a rinunciare a stare accanto alla Figlia morente in ospedale perché la compagna di stanza è musulmana radicale e non accetta la presenza dell'uomo in stanza.La Figlia dell'uomo ha 20 anni ed è gravemente malata di sclerosi multipla e, nonostante ci fosse una tenda divisoria tra i due letti, il signor Robert ...

Papa Francesco : 'Grazie alla polizia che garantisce la sicurezza a milioni di pellegrini' : 'Il Vaticano - ha aggiunto il Papa - è meta non solo di cristiani provenienti da ogni parte del mondo, ma anche di Rappresentanti delle diverse religioni, di Responsabili degli Stati e di alte ...

Torino - Il giovane papà vicino al suo bimbo : “ Lotta per la vita - come mia moglie respinta alla frontiera” : Per il marito della donna nigeriana morta dopo il parto arriva l’offerta di lavoro di un imprenditore romano. “Lo spero, mio figlio dovrà avere un futuro...

Vaticano - Papa Francesco : Socci svela la vera reazione di Ratzinger alla lettera taroccata : Mons. Dario Viganò , responsabile Vaticano per la comunicazione, si è dimesso per le omissioni relative alla lettera di Benedetto XVI. Problema risolto? Al contrario. Perché dall' inizio della vicenda ...

"Suo figlio fa troppe assenze" : il papà sferra un pugno alla maestra : E' stato denunciato per aver aggredito la maestra del figlio, colpendola con un pugno. A finire nei guai un collaboratore scolastico di 43 anni. E' successo ieri, intorno a mezzogiorno, nell'istituto comprensivo Ignazio...

Allerta Meteo - dalla Festa del Papà all’Equinozio di Primavera : attenzione al forte maltempo di Martedì 20 Marzo : 1/29 ...

Papa : 'I giovani non si abituino alla corruzione. Il corrotto non ha umiltà e non vuole il perdono' : Nel dialogo con Leoncini, Francesco si rivolge non solo ai giovani di tutto il mondo, dentro e fuori la Chiesa, ma anche a tutti gli adulti che a vario titolo hanno un ruolo educativo e di guida ...