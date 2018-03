Il Napoli sbatte sul Sassuolo | 1-1 al Mapei Stadium e sorpasso alla Juve fallito

ilgiornale

(Di sabato 31 marzo 2018) Ildi Maurizio Sarri non riesce a vincere sul campo deldi Beppe Iachini. Gli azzurri hanno faticato terribilmente per ottenere un punto contro i neroverdi che si sono chiusi bene e hanno anche provato a far malesquadra di Sarri in più di una circostanza. Al gol di Politano, grande oggetto dei desideri del mercato invernale, ha risposto l'autorete di Rogerio propiziata da Callejon. Ilfallisce così ilprovvisoriontus e in caso di vittoria dei bianconeri contro il Milan, nel posticipo delle ore 20:45, rischia di scivolare a meno 4 dVecchia Signora. Ilinvece ottiene un ottimo punto in chiave salvezza e sale a quota 28 punti.Nel primo tempo parte forte ilche trova il gol con Callejon al 5' ma viene annullato per fuorigioco. Al 7' Consigli salva tutto su Insigne perfettamente servito da Jorginho. I neroverdi si fanno ...