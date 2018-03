Il Chievo batte la Sampdoria 2-1 e abbandona le paure

La Juve soffre - ma batte il Chievo in nove. Bianconeri in testa - aspettando il Napoli : Con il minimo sforzo la Juve passa a Verona contro il Chievo e scavalca per una notte il Napoli al comando della classifica. Decide un violento destro nella ripresa di Sami Khedira e un colpo di testa di Higuain, ma pesano sull’esito finale della gara le decisioni del direttore di gara. Maresca sventola due cartellini rossi sotto il naso nella prim...

Chievo-Juventus - goal Khedira : il tedesco ‘sfonda’ la porta e abbatte il muro dei clivensi [VIDEO] : goal Khedira – La Juventus è riuscita a sbloccare il match contro il Chievo, rimasto in nove per le espulsioni di Bastien e Cacciatore. Ad abbattare il muro difensivo dei clivensi ci ha pensato Sami Khedira con un potente destro che ha ‘sfondato’ la porta. Sul tiro del tedesco non ha potuto nulla Sorrentino che ha raccolto il pallone in fondo alla rete. Partita in discesa ora per i bianconeri in vantaggio di un goal e due ...