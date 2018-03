Il calvario della carta elettronica | a Roma ci vogliono 4 mesi e mezzo per ottenerla

Il calvario della carta elettronica : La chiamano ancora «nuova», la carta di identità elettronica, nonostante abbia appena compiuto 21 anni. Nel 1997 si diceva fosse un progetto all’avanguardia in Europa. Oggi siamo finiti in coda agli altri Paesi, ma inizia a vedersi la luce in fondo al tunnel: ad agosto di quest’anno il Viminale estenderà l’introduzione del documento elettronico all...