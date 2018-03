California - caffè può provocare cancro : 22.48 Brutte notizie per gli amanti del caffè. Un giudice della California ha deciso che i produttori dovranno informare i clienti, con etichette 'ad hoc', che la bevanda può causare il cancro. Il motivo sarebbe che il caffè contiene un composto chimico ritenuto tossico, l'acrilammide. La sostanza si produce nella fase di preparazione ma è presente anche nella bevanda finale, seppur in lievissime quantità.L'avvertenza non "migliorerebbe la ...

Il caffè “può causare il cancro” : giudice vuole che sia scritto nelle avvertenze : Un giudice dello Stato della California ha deciso che i produttori dovranno informare i clienti (inserendo etichette come per le sigarette) sul fatto che il caffè può causare il cancro: il motivo risiederebbe nel fatto che la bevanda contiene un composto chimico ritenuto tossico, l’acrilammide, che si produce nella fase di preparazione ma è presente anche nel prodotto finale finale, anche se in quantità minime. L’acrilammide, spiega ...

Ne sciogli un cucchiaino nel caffè o te ne bevi un bel bicchierone appena alzata. Può darsi che l’acqua e limone a digiuno ti abbia stancato - può darsi che non ti sia mai andata a genio e ci sta. L’alternativa? Esiste (e funziona). Fallo tutti i giorni e in un attimo sarai più magra (e bella) senza fatica : Lo sappiamo ormai da anni: bere acqua e limone appena svegli è un miracolo per il nostro corpo. Una bella tazza di acqua tiepida e limone (ancora meglio con una punta di zenzero) ci aiuta a eliminare le tossine, sistema lo stomaco e tutto l’apparato digerente, purifica l’organismo, dona alla pelle una luce particolare, accelera il metabolismo e aiuta ad andare al bagno. Il limone, poi, è alcalino e questa caratteristica lo rende speciale per ...