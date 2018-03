Il 58% degli elettori del M5s vuole la Lega il 18% il Pd

Alimenti - Coldiretti : per il 58% degli italiani la pasta è simbolo del Made in Italy : Per quasi 6 italiani su 10 (58%) la pasta è il vero simbolo del Made in Italy nel mondo, seguita dall’olio extravergine d’oliva (19%) e dal vino (18%). E’ quanto emerge da un sondaggio Coldiretti/Ixè in occasione del pasta Day organizzato alla scadenza dei 180 giorni per l’entrata in vigore dei due decreti interministeriali sull’indicazione dell’origine obbligatoria del riso e del grano per la pasta in etichetta pubblicati sulla Gazzetta ...