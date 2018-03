Icardi | dopo 100 giorni vuole sbloccarsi

Icardi-Inter : Maurito sarà il più pagato della A. Dopo Pasqua il rinnovo con clausola di 180 mln : Icardi-Inter: Maurito sarà il più pagato della A. Dopo Pasqua il rinnovo con clausola di 180 mln Il club nerazzuro non vuole prolungare ancora la trattativa per non correre rischi nel mercato estivo Continua a leggere

Icardi-Inter : Maurito sarà il più pagato della Serie A. Dopo Pasqua il rinnovo con clausola di 180 mln : Il club nerazzuro non vuole prolungare ancora la trattativa per non correre rischi nel mercato estivo

“Caro Mauro - ti consolo io”. La proposta hot indirizzata a Icardi dopo le voci di crisi con la moglie Wanda Nara. Lei - star super sexy - non esita un attimo a farsi avanti. E pubblica una foto che sicuramente anche il bomber argentino avrà visto (e rivisto) con molta ‘attenzione’… : La vita privata dei vip, di quelli davvero degni di questo nome si intende, è per natura al centro di pettegolezzi di ogni tipo, con le insinuazioni anche più assurde a prendere rapidamente piede e diffondersi, in epoca social, di tastiera in tastiera. Un po’ quello che è successo di recente alla bizzarra vicenda che ha avuto come protagonisti il capitano e attaccante dell’Inter Mauro Icardi e la consorte Wanda Nara, accusata ...

L’Inter vince contro il Benevento : il messaggio di Icardi dopo il caos degli ultimi giorni [FOTO] : 1/18 Foto Instagram ...

Per l'Inter è una giornata di risposte : Icardi vuole giocare - oggi si decide. E parla Spalletti dopo il mercato flop : L'argentino spinge per esserci , difficilissimo, con il Crotone, mentre c'è curiosità per sapere cosa dirà il tecnico in conferenza

Inter - la presentazione di Rafinha : “Sto bene - voglio giocare. Ritrovo Icardi dieci anni dopo” : Inter, la presentazione di Rafinha: “Sto bene, voglio giocare. Ritrovo Icardi dieci anni dopo” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, LA presentazione DI Rafinha – E’ stato il giorno della presentazione di Rafinha con l’Inter. Il brasiliano ex Barca ha risposto alle domande dei tifosi via Facebook e poi mediate ...