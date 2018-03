Icardi | Con il Verona giornata perfetta

Icardi : 'Con Rafinha cambiamo volto. Sampaoli? Non so - penso all'Inter' : Mauro Icardi , centravanti dell'Inter, parla a Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 sul Verona, dove ha realizzato 2 reti: 'Giornata perfetta, ma non per miei gol. La verità è che abbiamo dato continuità alle ultime prestazioni. Poi è chiaro che sono ...

Icardi e i 100 gol con l'Inter : "I più belli contro Juve e Milan. Sogno la Champions" : Mauro Icardi dopo la tripletta nel derby d'andata. Getty Uno, cento e centotre. Ci perdoni Pirandello per il prestito e la libera interpretazione, ma i numeri di Mauro Icardi non possono non meritare ...

Inter - si tratta con Icardi per il rinnovo. In agguato il Real Madrid : Il capitano tratta il rinnovo, ma c'è ancora distanza sulla cifra: i giorni dopo il derby possono essere decisivi

Sampaoli boccia Icardi - bookie chiudono giocate su convocazioni mondiali : Ha segnato 22 volte nelle ventisei presenze tra campionato e Coppa Italia, e nell’ultima partita ha messo a segno quattro gol contro la Sampdoria. Mauro Icardi, però, non convince ancora Jorge Sampaoli: il tecnico dell’Argentina non è soddisfatto dell’intesta tra l’attaccante dell’Inter e i compagni di nazionale e per questo non è affatto certa la sua convocazione per il Mondiale. Una perplessità pesante, come si ...

"Dybala? Pensavamo fosse un top player. Icardi? Con noi fatica" : le stroncature del ct argentino : La porta per i Mondiali di Russia 2018 sembra quasi chiusa per Paulo Dybala e Mauro Icardi. Lo fa capire il ct Jorge Sampaoli che nella conferenza stampa della vigilia dell'amichevole tra Argentina e Italia di stasera aManchester spiega i motivi della mancata convocazione dell'attaccante della Juventus e di quello dell'Inter

Inter - accordo con Icardi per il rinnovo : L' Inter e Icardi ancora insieme. Secondo quanto rivela Premium Sport , il club nerazzurro e l'entourage del calciatore avrebbero trovato l'intesa per il prolungamento del contratto: l'argentino percepirà 7.5 milioni di euro a stagione, mentre la clausola sarà ...

Inter - Icardi : "Con la Samp poker perfetto. I gol più belli? Quelli alla Juve" : Dal bagno di folla all'Inter Store di Milano, Mauro Icardi esprime tutta la sua gioia per la domenica passata segnata dalle sue 4 reti nel successo sulla Sampdoria per 5 a 0: ' È stata una domenica ...

