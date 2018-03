I Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6 Plus certificati dall’FCC

Galaxy S9 come caricare Apk sul Samsung : Scaricare e installare file .Apk sul cellulare Android Samsung Galaxy S9 Installare app fuori dal Google Play Store come si mettono Apk sul telefono Samsung.

Samsung rilascia le patch di sicurezza di aprile per i Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J3 (2017) : Samsung nelle scorse ore ha dato il via al rilascio dell'update con le patch di aprile per i Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy J3 (2017). Ecco tutti i dettagli

Samsung Galaxy S9 Aumentare risoluzione schermo : Migliorare la qualità delle fotografie riprodotte sullo schermo del telefono Android Samsung Galaxy S9 Modificare la risoluzione dello schermo Samsung Galaxy S9 ecco come si fa.

LineageOS 15.1 arriva su LeEco Le Max 2 - Pixel C e Nexus 6 - mentre i Samsung Galaxy A5 e A7 (2017) supportano LineageOS 14.1 : Nelle ultime ore arrivano varie new entry per la più celebre delle custom ROM. LineageOS 15.1 supporta ora LeEco Le Max 2, il tablet Google Pixel C e il vecchio Nexus 6. Oltre alla nuova versione basata su Android 8.1 Oreo, anche LineageOS 14.1 vanta due nuovi arrivi: il Samsung Galaxy A5 (2017) e il Galaxy A7 (2017), ora con Android 7.1 Nougat.

Testiamo subito su Samsung Galaxy S7 Edge l’aggiornamento Oreo : ROM con porting Note 8 : Il mese di marzo ci ha regalato la distribuzione su larga scala dell'aggiornamento Android Oreo per il Samsung Galaxy S8, mentre resta l'incertezza più totale per quanto riguarda i Samsung Galaxy S7 Edge e Galaxy S7 flat, ancora diffusissimi in Italia. Se da un lato non ci sono dubbi sul fatto che i device in questione siano compatibili con l'upgrade (al punto da parlarvi anche di un interessante video non molto tempo fa sulle nostre pagine), ...

Un’altra esclusiva di S9 sui Samsung Galaxy S8 : arrivati i video wallpaper : Le novità trasposte dai Galaxy S9 ai Samsung Galaxy S8 non sembrano essere finite: dopo l'ultima raccontata ieri relativa alle GIF animate integrate all'interno dell'Always On Display (versione 3.2.26), oggi è la volta dei 'video wallpaper'. Di cosa si sta parlando esattamente? Il riferimento è alla possibilità che vi verrà offerta di adottare come sfondo della lockscreen un qualsivoglia filmato di cui si è effettuato il download dalla rete, o ...

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono le patch di sicurezza di marzo in Italia : Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus no brand si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di marzo e alcuni altri miglioramenti di stabilità.

Samsung Galaxy J3 2017 : l’aggiornamento di sicurezza di Aprile 2018 prima di Google!? : Samsung è stata la prima società a iniziare a distribuire la patch di sicurezza di Aprile 2018, prima della stessa Google: peccato che sia solo per uno smartphone, il Galaxy J3 2017.Normalmente, praticamente accade sempre così, è Google ha rilasciare sui propri smartphone Nexus e Google Pixel le più recenti patch di sicurezza ogni inizio del mese.Però a volte accade, non molto spesso per la verità, che un produttore terzo sia il primo a ...

Nuovi dettagli spuntano per Motorola Moto Z3 Play - E5 Play e Samsung Galaxy J8/J8 Plus (2018) : Motorola Moto Z3 Play e Moto E5 Play sarebbero passati dalle certificazioni della FCC e della Wi-Fi Alliance, mentre grazie a un'immagine potremmo essere venuti a conoscenza della capacità delle batterie dei prossimi Samsung Galaxy J8 (2018) e Galaxy J8 Plus (2018).

GIF nell'Always On Display anche sui Samsung Galaxy S8 e novità per Apps Edge : I possessori di Samsung Galaxy S8 e S8 Plus possono ora inserire GIF all'interno della modalità Always On Display aggiornando l'app nel Galaxy Apps. Piccola novità anche per Apps Edge, che ora permette di aprire le app con la visualizzazione popup.

Nuova funzione GIF per Samsung Galaxy S8 con l’aggiornamento Always On Display 3.2.26 : Giorni decisamente ricchi di novità per chi ha deciso di acquistare un Samsung Galaxy S8 qui in Italia. Di recente, infatti, abbiamo avuto modo di parlarvi del rilascio di un nuovo aggiornamento per lo smartphone, considerando che ad inizio settimana è arrivata finalmente la patch di marzo, ma oggi intendo affrontare un argomento parallelo. All'interno dello store del produttore coreano, infatti, potrete imbattervi in un altro upgrade specifico ...

Samsung Display starebbe iniziando la produzione degli AMOLED per Galaxy Note 9 in anticipo : Esistono buone ragioni per cui Samsung Galaxy Note 9 potrebbe fare capolino prima di quanto crediate. La ragione per crederlo verrebbe da Samsung Display

In anticipo il Samsung Galaxy Note 9 : finora i Galaxy S9 non hanno brillato : Potrebbe arrivare prima del previsto il Samsung Galaxy Note 9, probabilmente anche a causa dei risultati non propriamente eccelsi fatti registrare dalle vendite dei nuovi Galaxy S9 e S9 Plus. Il produttore, da quel che si evince in ultimo, avrebbe richiesto alla divisione 'Display' la fornitura degli schermi AMOLED con circa due mesi d'anticipo, in modo da accelerare la corsa alla produzione del Samsung Galaxy Note 9. I pannelli si ...