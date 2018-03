leggioggi

: I poteri dell’amministratore di condominio e diritto alla privacy - - LeggiOggi_it : I poteri dell’amministratore di condominio e diritto alla privacy - - EPAS_Bitonto : Amministratore di condominio: la prorogatio imperi a mandato scaduto, rinunciato o revocato per decisione dell’asse… - GiurisModenese : Limiti ai poteri di rappresenza dell'amministratore condominiale -

(Di sabato 31 marzo 2018) L’amministratore dipuò chiedere di visionare il contratto di locazione afferente un immobile sito all’interno delma non di proprietà dell’ente? La norma in materia è contenuta nel punto 6 del comma 1 dell’articolo 1130 del codice civile, che non prevede la consegna all’amministratore di una copia del contratto di locazione ma solo della comunicazione delle generalità dell’inquilino. In caso di problematiche relativegestione dei beni comuni, l’amministratore è tenuto a rivolgersi al proprietario dell’immobile dato in locazione, dal momento che, per legge, deve svolgere la sua attività esclusivamente nei confronti dei condomini e non anche di altri soggetti. Nel caso di danni alle proprietà private, ad esempio perdite d’acqua, l’interessato potrà invece contattare direttamente l’utilizzatore dell’immobile, ...