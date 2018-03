I lampi del sabato sera

Le vecchie batterie delle auto elettriche alimentano i lampi oni : l'esperimento di Nissan in Giappone : ... in Giappone , dove sarà presto installato un sistema di illuminazione 'ibrido', alimentato da una combinazione di batterie di seconda vita di Nissan Leaf , l' auto elettrica più venduta al mondo, e da ...

Burian - a Venezia crolla un lampi one di 30 metri : quattro auto danneggiate nel parcheggio del Porto Nuovo : Burian , il forte vento siberiano che in queste ore soffia sull’Italia, ha abbattuto un pilone di 30 metri nel parcheggio del Porto di Venezia . A poco più di 24 dal cartellone stradale abbattutosi domenica sul Ponte della Libertà, un lampione è caduto all’interno del parcheggio del Porto Nuovo , a Fusina, nei pressi della banchina cui attraccano anche i traghetti per la Grecia. La struttura ha danneggiato quattro auto , tutte vuote, una ...

Florenzi - insicurezze e lampi : mica sarà il rinnovo del contratto a condizionarlo... : dal nostro inviato UDINE mica sarà il , discusso, rinnovo del contratto a condizionare Alessandro Florenzi . Forse no, ma forse anche sì. Meglio pensare che il fatto di non vedere il miglior Florenzi ...

Speed Skating - Coppa del Mondo Erfurt 2018 : pochi lampi azzurri. Lollobrigida e Bettrone in evidenza : Giornata senza troppi sussulti per i colori azzurri l’ultima disputata ad Erfurt (Germania), valida per la Coppa del Mondo di Speed Skating 2017-2018, ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang (9-25 febbraio). Nei 3000 metri femminili (Divisione A) Francesca Lollobrigida si è classificata al 12esimo posto con il crono di 4’12″73 nella gara in cui ha prevalso la canadese Ivanie Blondin con il crono di ...