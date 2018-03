Hotel House | trovati altri resti umani

Porto Recanati - l’orrore dentro al pozzo : trovate 37 ossa - appartengono a due ragazze Nel «ghetto» dell’ Hotel House : I resti a poche centinaia di metri dal «falansterio» in cui vivono 4 mila persone, perlopiù straniere. Al terzo giorni di scavi, il sospetto degli investigatori è che, in un caso, p ossa trattarsi di Cameyi M ossa met,15enne bengalese scomparsa ad Ancona nel 2010

Costole - vertebre e un cranio : riemergono resti umani dal cimitero degli invisibili all'Hotel house : Il ritrovamento in un vecchio casolare di Porto Recanati, nei pressi di un edificio fatiscente regno di degrado e spaccio di droga. In un pozzo sono stati trovati anche una scarpa bianca, brandelli di foulard e di maglia. Elementi, questi, che portano gli inquirenti a sospettare che parte dei resti appartenga a Cameyi Mossamet, la 15enne bengalese scomparsa da Ancona la mattina del 29 maggio 2010