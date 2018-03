Honda Civic | prova su strada della Diesel 1 6 i-Dtec

Honda Civic 1.6 i-DTEC - ecco il motore diesel che non c’era – FOTO : Lo scorso anno in Italia la domanda per motorizzazioni diesel è cresciuta del 6,2%: i ti-di valgono una quota di mercato del 56,7% e continuano a essere richiestissimi pure in Europa dove, nonostante una progressiva flessione, pesano per quasi il 45% delle vendite e si stima conteranno ancora per il 31% pure nel 2021. Delle 178 mila Honda immatricolate in Europa (compresa Russia e Turchia) lo scorso anno, quasi 47 mila erano Civic: unendo ...