huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Hamas rilancia la sfida: 'La resistenza non si arrende'. Israele si blinda - FRANCESCOCARDE3 : RT @HuffPostItalia: Hamas rilancia la sfida: 'La resistenza non si arrende'. Israele si blinda - HuffPostItalia : Hamas rilancia la sfida: 'La resistenza non si arrende'. Israele si blinda -

(Di sabato 31 marzo 2018) Dopo il sangue di Gaza, la Giornata dei Martiri. Tra rabbia e dolore, invocazione alla jihad e richieste di una protezione internazionale che metta in sicurezza una popolazione, quella palestinese, "vittima dei crimini israeliani". Così nei Territori è trascorso un sabato di protesta e di lutto nazionale, mentresiin occasione delle festività di Pesach, la Pasqua ebraica.imputa il massacro di venerdì al cinismo diche "ha utilizzato civili come scudi umani". I palestinesi denunciano "omicidi premeditati" e chiamano in causa la comunità internazionale. "Non basta una commissione d'inchiesta dell'Onu – dice all'Huffpost Saeb Erekat, segretario generale dell'Olp e capo negoziatore palestinese -. Ciò che è stato perpetrato ieri a Gaza è l'ennesimo crimine commesso dalle forze armate israeliane ...