Governo | Salvini apre a M5s | Se è a termine dico che il reddito di cittadinanza va

(Di sabato 31 marzo 2018) Da Ischia il leghistaa Di Maio in vista del prossimo incontro ma avverte: "Se è l'ennesimo provvedimento assistenzialista a tempo indeterminato, aperto a tutti, no perché è la fine dell'idea dello sviluppo". Poi rilancia la sua posizione in tema di esecutivo: "Si parte dai progetti, non dai nomi, dai premier".