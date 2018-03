Gli utenti apprezzano gli “Articoli per te” su Google Chrome | +2100% di traffico nel 2017

Facebook : crescere ad ogni costo anche a scapito deGli utenti : Ancora problemi per Facebook, ancora la dimostrazione che per questa azienda gli utenti contano solo nella misura in cui possono portare guadagni. Cambridge Analytica è solo l’ultimo di una serie di inganni portati avanti da Mark Zuckerberg e gli alti dirigenti di Menlo Park. Ancora un documento trapelato, del vicepresidente Andrew Bosworth, che mette l’accento su quale sia realmente la strategia adottata dal social blu e ...

Con o senza notch il nuovo LG G7 : lo decideranno Gli utenti : Ancora non sappiamo se LG G7 verrà solcato o meno dal notch, una 'moda', se così possiamo definirla, lanciata mesi fa da iPhone X, ed a cui hanno ceduto in larga parte diversi produttori (da ASUS con gli Zenfone 5 ad Huawei, con i vari P20, P20 Pro e P20 Lite, passando per il futuro OnePlus 6, di cui si dice anch'esso verrà commercializzato munito dell'ormai celebre tacca nera). In realtà, la stessa LG sembra aver dimostrato una certa ...

Notch : tacca sì o tacca no? Gli utenti Android non la vogliono : (Foto: Maurizio Pesce / WIRED) La celebre tacca sul bordo superiore dello schermo di iPhone X (e di Essential Phone prima di lui) continua a far parlare di sé in questi giorni. Huawei ha appena lanciato i suoi smartphone della linea P20, tutti dotati della stessa caratteristica, e nelle scorse ore altri due produttori si sono confrontati con l’ipotesi di prodotti futuri dotati di lunetta, ricevendo però dal loro pubblico più affezionato ...

Facebook potrebbe aver conservato i video registrati daGli utenti ma non pubblicati : Pare che alcuni utenti, scaricando i loro dati conservati nel database di Facebook, abbiano scoperto che vi erano inclusi video registrati ma mai pubblicati L'articolo Facebook potrebbe aver conservato i video registrati dagli utenti ma non pubblicati proviene da TuttoAndroid.

L'Isola dei Famosi : molti utenti sui social si sono scaGliati contro la Mancini Video : Eccoci con un consueto spazio dedicato al famoso programma “L’Isola dei Famosi 2018 [Video]”. Purtroppo comunichiamo che nelle ultime ore sul web è scoppiata una bufera, perchè secondo molti utenti la naufraga #alessia Mancini, avrebbe commesso una presunta irregolarita' durante la scorsa puntata. Ecco cos’è successo nel decimo appuntamento Il decimo appuntamento del #Reality incentrato sulla sopravvivenza, è iniziato con un omaggio a Fabrizio ...

“Ecco come spiare amici - fidanzate e chi vi pare”. Whatsapp - allarme tra Gli utenti : una nuova app permette di tenere sotto controllo la vita virtuale (e non solo) dei nostri contatti. Funziona così : Il dibattito su come tutelare al meglio la propria privacy in tempi come questi, dove ogni informazioni fornita attraverso i social può potenzialmente fare il giro della rete, è ormai cosa trita e ritrita. L’uscita di ogni applicazione o piattaforma rimette però la tematica al centro della scena, aumentando i pericoli che gli utenti, soprattutto i meno accorti, possono correre anche semplicemente utilizzando il proprio telefonino. ...

Microsoft consente ora aGli sviluppatori di rilasciare un’app per un gruppo privato di utenti : Microsoft ha annunciato di recente l’aggiunta di una nuova funzione in Windows Dev Center che aiuterà di molti gli sviluppatori ai fini di testare le proprie app. Adesso, quando si sta per rilasciare una UWP sul Microsoft Store apparirà un’opzione denominata “Private audience” che, se attivata, permetterà al developer di rendere disponibile la propria app solo ed esclusivamente a un gruppo di utenti specifico che può fare ...

Facebook svela novità : per Gli utenti maggior controllo dei dati : Facebook ha svelato una serie di novità per rendere più facile agli utenti la visione e l'accesso alle informazioni che il social network detiene su di loro. La decisione di ridisegnare le impostazioni è stata...

Facebook raccoglie da anni dati su chiamate e sms senza il permesso deGli utenti Video : Decisamente, il periodo è difficile per Facebook [Video]. Coinvolta dallo scandalo di Cambridge Analytica, l'azienda di Mark Zuckerberg ha dovuto spiegare in una dichiarazione rilasciata domenica 25 marzo dopo le rivelazioni degli utenti di Internet e del sito di ars technica che i log delle chiamate e degli SMS erano salvati nel loro archivio di dati. Dylan McKay, uno sviluppatore indipendente, ha annunciato la sua scoperta in un tweet il 21 ...

MUTUI/ Risarcimenti - Gli utenti truffati sperano. Dopo il tasso variabile ora è boom per quello fisso : MUTUI, utenti truffati sperano nel diritto al riscarcimento per quelli stipulati tra il 2005 e il 2009 a tasso variabile legato all'Euribor. Per ora nessuna certezza(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 10:26:00 GMT)