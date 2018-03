Gli obbligazionisti del Monte beffati due volte

ilgiornale

: Crack Deiulemar: buone notizie per gli obbligazionisti che hanno investito e perso i loro soldi Bloccati 363 milion… - VesuvioLive : Crack Deiulemar: buone notizie per gli obbligazionisti che hanno investito e perso i loro soldi Bloccati 363 milion… - montediprocida : #montediprocida - IlCritico4 : @BuongovernoMPS @AlessioPetitto @Startup_politic Buongovernomps stavamo esagerando! Si sa che i correntisti sono sa… -

(Di sabato 31 marzo 2018) La discesa violenta del titolo Mps - solo nell'ultimo mese ha perso più del 20% scivolando a 2,6 euro - non preoccupa solo l'azionista di controllo, ovvero il Tesoro, che ha pagato 6,49 euro per azione. Ma anche i risparmiatori che avevano sottoscritto obbligazioni subordinate di Rocca Salimbeni.Il"di Stato" è tornato in Piazza Affari il 25 ottobre 2017 a 4,5 euro ad azione. La ricapitalizzazione precauzionale aveva comportato il cosiddetto "burden sharing" ovvero la conversione forzosa delle obbligazioni subordinate in capitale sociale al valore unitario di 8,65 euro. Se chi si è visto assegnare le azioni in cambio dei bond subordinati avesse venduto subito i titoli al momento del ritorno in Borsa, avrebbe dunque incamerato una perdita di circa il 50%.A farci un esempio pratico è Giuseppe D'Orta dell'Aduc: "Ipotizziamo 50mila euro di nominale di una subordinata possedute da un ...