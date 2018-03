Giulio Tremonti | l' indiscrezione clamorosa sulla poltrona La rivincita dell' ex ministro

Giulio Tremonti - il giorno più doloroso : escluso dalle liste di Forza Italia : Nel vortice di esclusioni, ripensamenti e ribaltoni, nelle liste del centrodestra spicca una assenza: Giulio Tremonti . È finito in fretta il suo 'Rinascimento'. L'ex ministro dell'Economia dei governi di Silvio Berlusconi , che aveva fondato con Vittorio Sgarbi un movimento rimasto alla fine alla finestra, non è stato candidato in alcun collegio con Forza Italia .