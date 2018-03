Giro d’Italia | una nuova partenza dall’estero

Blastingnews

(Di sabato 31 marzo 2018) Sara' ancora unadall’estero ad aprire ild’Italia VIDEOnel 2019. Dopo Gerusalemme, da cui la corsa rosa scattera' tra una quarantina di giorni, anche nell’edizione successiva iliniziera' lontano dall’Italia. Mai era accaduto che per due edizioni consecutive la corsa partisse dall’estero, ma ora l’organizzazione è pronta ad infrangere anche questo tabù. RCS Sport sta gia' raccogliendo le candidature per assegnare lae tra queste sembra molto forte la proposta francese. Ild’Italia in Francia Come anticipato dal giornale La Provence, la citta' di Marsiglia ha presentato un progetto molto apprezzato da RCS Sport per ospitare ladeld’Italia 2019. L’assegnazione avverra' dopo la conclusione dell’edizione 2018, ma gia' ora in Francia c’è un certo ottimismo su quello che potrebbe essere l’esito. La Provence ha citato una fonte molto ...