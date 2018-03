Giornata autismo | strada lunga verso diagnosi e uguaglianza

Inalpi si "tinge" di blu per la Giornata Internazionale dell'Autismo : Il 2 aprile, in tutto il mondo, sarà celebrata la Giornata Internazionale dell'Autismo . Inalpi , da tempo vicina e attenta ai bisogni dei ragazzi, e dei loro famigliari, che vivono nel quotidiano le difficoltà di questa ...

Il 2 aprile Giornata mondiale autismo - monumenti illuminati di blu : Come accade da anni, infatti, la sera del 1 aprile monumenti e palazzi di tutto il mondo si tingono di blu per dare rilievo alla Giornata mondiale , istituita nel …

Giornata autismo - Colle si tinge di blu : 14.21 In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, il 2 aprile, la Fontana dei Dioscuri in piazza del Quirinale a Roma sarà illuminata da luci blu, colore scelto per simboleggiare l'autismo. Le luci si accenderanno dal tramonto del 1° aprile fino alle 2.30 di notte e poi dal tramonto del 2 aprile alle 24 dello stesso giorno. L'iniziativa è in collaborazione con la Rai. Analoga iniziativa alla Camera:l'1 notte la ...