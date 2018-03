Giochi invernali Milano Torino | lo sport non si fida dei Grillini

Olimpiadi Invernali 2026 : l’Italia sogna in grande con Milano e Torino. Possiamo organizzare i Giochi? Tra avversarie e sedi di gara : Il Coni ha ufficialmente manifestato il proprio interesse per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Giovanni Malagò ha fatto il nome delle città di Milano e Torino, in modo da evitare conflitti: il capoluogo meneghino dovrebbe essere il capofila mentre il capoluogo piemontese verrebbe coinvolto in diverse discipline. Tutto è ancora in alto mare visto che si deve ancora attendere la formazione di un nuovo Governo da cui poi ...

Bob - è scomparso oggi Corrado Dal Fabbro. Fu argento ai Giochi Olimpici Invernali del 1972 : Lutto nel mondo del bob italiano e degli sport Invernali. È scomparso oggi Corrado Dal Fabbro, ex bobbista e dirigente della FISI. Nato a Pieve di Cadore, aveva 72 anni ed è stato protagonista con la Nazionale tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70. Nel 1969 Dal Fabbro partecipò agli Europei classificandosi al decimo posto, mentre due anni dopo fu secondo ai Mondiali. Il risultato più importante della sua carriera ...

Olimpiadi - il Coni candida Milano/Torino ai Giochi invernali del 2026 : Il Comitato olimpico nazionale italiano ha informato il Comitato olimpico internazionale di voler proseguire nella Fase di dialogo per i Giochi Olimpici invernali 2026, già avviata nei...

Giochi Nazionali Invernali Special Olympics : Lo sport unificato rappresenta oggi il mezzo più importante per raggiungere il traguardo della piena inclusione. A Bardonecchia si prevedono gare di sport unificato nella corsa con le racchette da ...

Giochi olimpici invernali 2026 - Luca Zaia : 'cercheremo di chiudere le fila e di trovare le condizioni per una candidatura insieme a tutte le ... : ... le Dolomiti Patrimonio dell'Unesco nel Veneto , a Bolzano e a Trento." " Valorizziamo - prosegue Zaia - 1.300 chilometri di piste e altre strutture per gli sport invernali esistenti ed efficienti, ...

Giochi invernali : M5S si spacca. Salta consiglio comunale a Torino : E' mancato il numero legale. Non c'è stata alcuna discussione sulla candidatura di Torino ai Giochi Olimpici invernali del 2026 nonostante il beneplacito di Grillo: "Olimpiadi invernali? Un'opportunità per la città"

Olimpiadi : Zaia - per Giochi invernali 2026 candidatura Dolomiti Unesco : Venezia, 12 mar. (AdnKronos) - “I primi contatti con i colleghi Presidenti delle Province Autonome di Bolzano e Trento, Kompatcher e Rossi, ci sono già stati: per le Olimpiadi Invernali del 2026 proporremo una candidatura Dolomitica coordinata tra Veneto, Bolzano e Trento”. L’annuncio lo ha dato il

Torino si candida ai Giochi Olimpici Invernali del 2026? Il Movimento Cinque Stelle apre la porta : Le splendide Olimpiadi Invernali di Torino 2006 le ricordiamo tutti. Ebbene, il capoluogo piemontese vuol riprovarci in vista dei Giochi del 2026. Secondo quello che viene riportato da La Gazzetta dello Sport, la Camera di Commercio ha presentato ieri un dossier di pre-fattibilità sul quale fare il punto della situazione sulle risorse economiche a disposizione. In questo senso ci sarebbe anche l’appoggio della classe dirigente del M5S, ...

PARALIMPIADI INVERNALI/ Di Pyeongchang : basta discriminazioni - a quando i 'Giochi uniti'? : Sono iniziate ieri a Pyeongchang le PARALIMPIADI INVERNALI. Gesti sportivi di alto livello che nulla hanno da invidiare alla manifestazione gemella.

Sono iniziate ieri a Pyeongchang le PARALIMPIADI INVERNALI. Gesti sportivi di alto livello che nulla hanno da invidiare alla manifestazione gemella. Andrebbero unificate, dice CARLO BELLIENI

Paralimpiadi PyeonChang 2018 : gli atleti medagliati sia ai Giochi estivi che a quelli invernali : Dall’8 al 18 marzo avranno luogo i Giochi Paralimpici invernali di PyeongChang 2018, oramai abituale continuazione dei Giochi Olimpici in grado di attirare un pubblico sempre più vasto. Come nella storia olimpica, anche in quella paralimpica vi sono alcuni atleti che si sono cimentati con successo in diverse discipline, alternando partecipazioni estive ed invernali. Tra questi, il record assoluto spetta alla tedesca Reinhild Möller, che dal 1980 ...

Discovery : i Giochi olimpici invernali su Eurosport con una produzione multiscreen senza precedenti : Altro primato è rappresentato dai 76 milioni di utenti che hanno fruito dei Giochi online, sui social e attraverso l'app Eurosport integrata, che offre contenuti gratuiti e il servizio di streaming ...

Pyeongchang : si è conclusa la 23esima edizione dei Giochi Olimpici Invernali : In qualità di città ospitante in occasione delle prossime Olimpiadi Invernali, Beijing ha mostrato al mondo la combinazione perfetta tra antica cultura cinese e scienza e tecnologia moderna con una ...