Giappone | nel 2045 oltre 20% della popolazione sopra 75 anni

Giappone : Naruhito incoronato nel 2019 : Il principe Naruhito diventerà il 126esimo imperatore della più antica monarchia ereditaria esistente al mondo senza aver subito interruzioni: a partire dal 660 a.C. - dall'ascesa dell'imperatore ...

Giappone - buone opportunità di acquisto nelle small cap : ... crediamo che il mercato probabilmente si calmerà, nel momento in cui gli investitori si renderanno conto che una forte economia reale è la ragione per l'aumento dei tassi di interesse. Con l'...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : Alina Zagitova favorita assoluta nel singolo femminile. Ottime chance per Carolina Kostner - ma occhio alle Giapponesi : La prima gara in programma del Campionato del Mondo di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena in Italia al Mediolanum Forum di Assago (Milano), sarà quella del singolo femminile che, a partire dalle ore 10:45 di Mercoledì 21 Marzo, vedrà sul ghiaccio del più importante impianto sportivo italiano le atlete per lo short program. Il singolo femminile è indubbiamente la categoria che ha subito meno defezioni dell’intera competizione. ...

Nintendo Switch rimane in testa nella classifica hardware Giapponese : Il successo di Nintendo Switch in Giappone non è certamente una novità, la console continua a vendere molto bene e, poco fa, dai dati di Media Create abbiamo appreso che l'ibrida ha piazzato nel suo primo anno oltre 3.800.000 unità in territorio giapponese. Oggi, sempre da Media Create, arrivano i numeri relativi al mercato hardware in Giappone che ci permettono di capire quale sia la console più venduta nella settimana che va dal 5 all'11 ...

Giappone : il premier Abe nella bufera per clientelismo : ... stando a quanto dichiarato oggi da un parlamentare del Partito liberaldemocratico , Ldp, , la formazione politica del primo ministro. L'annuncio, oltre a gravare sulla credibilità dello stesso Abe, ...

Nintendo Switch ha venduto oltre 3.800.000 unità in Giappone nel suo primo anno : Oggi Media Create ha pubblicato le sue classifiche settimanali aggiornate al 4 marzo e, aggiungendo i risultati ai dati storici, apprendiamo finalmente quante unità di Nintendo Switch sono state vendute in Giappone nel suo primo anno sugli scaffali locali.Come segnala Dualshockers, contando le 45.083 unità vendute la scorsa settimana, il conto totale è ora di 3.802.910. Considerando il ritmo, non dovrebbe essere troppo difficile per Switch ...

Vita di mafia dalla Sicilia al Giappone nel libro di Federico Varese. E c’è pure un Casamonica inglese (con tanto di cocchio) : L’Italia è il maggior esportatore netto di mafie in Europa (lo dice Europol), così siamo tentati di pensare che cosche e ‘ndrine portino semplicemente all’estremo alcuni vizi italici o presunti tali: il familismo (naturalmente amorale), lo scarso senso dello Stato, il malaffare politico e amministrativo. Eppure, le mafie e i mafiosi, autoctoni o d’importazione che siano, prosperano in tanti Paesi del mondo, diversissimi tra loro. E spesso ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : storica semifinale tra Corea del Sud e Giappone - nell’altra sfida si affrontano Gran Bretagna e Svezia : Il round robin del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang si è chiuso con dei verdetti in parte sorprendenti e le quattro semifinaliste saranno Corea del Sud, Svezia, Gran Bretagna e Giappone. Andiamo quindi ad analizzare il loro cammino fino ad ora e le prospettive delle prossime sfide. Partiamo dalla storica sfida tra Corea del Sud e Giappone, visto che per entrambe si tratta della prima semifinale in una rassegna ...

PS4 mantiene la prima posizione nella classifica hardware Giapponese : Arrivano anche oggi gli interessanti dati di vendita relativi al mercato hardware giapponese forniti da Media Create e riportati da Gematsu, Dai numeri diffusi in rete, apprendiamo che PlayStation 4 continua a vendere molto bene in territorio nipponico.La scorsa settimana la console di Sony è risultata la più venduta e, anche stavolta, PS4 mantiene la testa della classifica. Da segnalare un importante avvicinamento di Nintendo Switch, altra ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il Giappone sorprende l’Olanda nella finale per l’oro. Gli Stati Uniti conquistano il bronzo : E’ il Giappone a sorridere nella finale per l’oro dello Speed skating femminile ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Miho Takagi, Ayano Sato e Nana Takagi si sono imposte con il nuovo record olimpico di 2’53″89, sorprendendo le favorite olandesi, campionesse in carica. Un incedere molto consistente quelle delle atlete del Sol Levante che, negli ultimi giri, sono riuscite a piegare Ireen Wust, Marrit Leenstra ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Olanda e Giappone le favorite nel team pursuit femminile : Il Gangneung Oval domani sarà teatro delle finali delle prove di inseguimento a squadre (maschili e femminili) e come al solito l’Olanda, nazionale dominante in questa rassegna olimpica cercherà di dominare la scena. Gli orange, infatti, sia con il terzetto degli uomini che con quello delle donne hanno concrete possibilità per centrare il bersaglio grosso ed aumentare il sostanzioso bottino di medaglie ottenute in questi Giochi che ammonta ...

Snowboard - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Anna Gasser la migliore nelle qualificazioni del Big Air! È già battaglia con le Giapponesi Fujimori e Iwabuchi : Anna Gasser ha ottenuto il miglior punteggio nelle qualificazioni del Big Air a PyeongChang 2018. L’austriaca è la grande favorita, campionessa mondiale in carica e vincitrice delle ultime due Coppe del Mondo, e ha fatto valere la sua legge nelle due run. Nella seconda, infatti, ha ottenuto 98.00, piazzandosi davanti a tutte nella qualificazione che ha premiato le migliori 12 con l’accesso alla finale di venerdì. Gasser è stata ...

Giappone - su 10mila richieste d’asilo nel 2016 accettate solo 28 : Giappone, su 10mila richieste d’asilo nel 2016 accettate solo 28 Le nazionalità d’origine più ricorrenti: sette afghani, quattro etiopi, tre eritrei e due del Bangladesh Continua a leggere L'articolo Giappone, su 10mila richieste d’asilo nel 2016 accettate solo 28 sembra essere il primo su NewsGo.

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’Italia impegnata nella sfida decisiva con il Giappone - serve una vittoria per restare in corsa : Si entra nel vivo del round robin del torneo maschile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e chi vorrà andare avanti non potrà più permettersi errori. Per questo motivo l’Italia dovrà assolutamente vincere la sfida di domani con il Giappone per rimanere in corsa per le semifinali. Infatti la squadra azzurra formata da Amos Mosaner, Joel Retornaz, Simone Gonin e Daniele Ferrazza oggi ha subito una sconfitta inattesa con la Danimarca ...