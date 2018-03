GESSICA NOTARO E STEFANO ORADEI Candidata alla vittoria finale? I talento non manca!

Ballando con le stelle 2018 - GESSICA NOTARO : "La gara? Stress positivo" : Gessica Notaro, concorrente di Ballando con le stelle 2018, ha svelato, al settimanale Nuovo, in edicola questa settimana, di essere al settimo cielo, per la partecipazione al programma di Milly Carlucci in coppia con Stefano Oradei. Non teme che la sua 'invalidità' possa penalizzarla o favorirla nella gara: Credo di portarmi sulle spalle una storia e anche una responsabilità importanti. Però in queste occasione si parla di ballo e ...

Ballando - GESSICA NOTARO conquista tutti ma vive ancora l'incubo : 'Lui tornerà' : Un tango perfetto, che ha conquistato tutti, quello messo in mostra ieri, durante Ballando con le stelle, dalla coppia composta da Gessica Notaro e Stefano Oradei. La 29enne, sfregiata con l'acido dal ...

Ballando con le Stelle - GESSICA NOTARO è la stella della serata. Ma la paura è ancora tanta : “Lui tornerà” : “Io lo conosco, meglio di chiunque altro. E come ho detto che avrebbe fatto questa cosa, io ti dico anche che lui, uscito di là, anche se lo mandano al suo Paese, tornerà“. A parlare così è Gessica Notaro, la miss sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato capoverdiano Eddy Tavares che si trova attualmente in carcere dove sta scontando una condanna a dieci anni. Gessica si è sfogata con il suo maestro di Ballando con le ...

“Ti prendi questo”. Ballando con le stelle. L’incredibile gesto di GESSICA NOTARO all’ex : lo sfogo davanti alle telecamere della concorrente sfregiata con l’acido : Ha fatto il suo debutto il televisione e per lei è stato un vero e proprio successo. Gessica Notaro ha conquistato il cuore dei telespettatori di ”Ballando con le stelle”, il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci, e da quando è salita sul palco insieme al suo maestro, Stefano Oradei, è arrivata la vera rivincita. Una rivincita nei confronti di Edson Tavares, il capoverdiano suo ex fidanzato che il 10 gennaio del ...

Ballando con le Stelle 2018 - seconda puntata : Don Diamont eliminato. Volano GESSICA NOTARO e Francisco Porcella : Gessica Notaro e Stefano Oradei L’americano è fuori. Bye bye. A Ballando con le Stelle 2018 c’è un primo eliminato: si tratta di Don Diamont. Nella seconda puntata dello show di Rai1, l’attore statunitense interprete di Beautiful ha avuto la peggio nel duello finale con Stefania Rocca, che è stata salvata dal televoto (64% dei voti a favore). Hanno invece preso il volo Gessica Notaro e Francisco Porcella, premiati dalla giuria ...