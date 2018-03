Genoa-Spal | Lapadula cade da solo | con il Var rigore ed espulsione

Genoa-Spal - rigore incredibile fischiato alla squadra di Ballardini : furia per Semplici [FOTO] : Genoa-Spal, si sta giocando la 30^ giornata del campionato di Serie A, in campo Genoa e Spal che si stanno affrontando in una gara molto importante per la salvezza. Nella prima frazione di gioco meglio la squadra di Ballardini, dopo pochi minuti fischiato un rigore, Lapadula si fa ipnotizzare da Meret. Al 31′ altro rigore ma questa volta sembra inesistente, l’arbitro dopo il controllo al Var fischia un incredibile rigore per il Genoa ...

DIRETTA/ Genoa Spal (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - si comincia! : DIRETTA Genoa Spal streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Punti pesanti in palio a Marassi nella 30^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 14:31:00 GMT)

Genoa-SPAL : Orario Diretta TV - Streaming - Formazioni : Dove vedere in tv o in Streaming la partita Genoa-SPAL. Orario, a che ora inizia, Diretta tv e Diretta Streaming della partita Genoa-SPAL Serie A Genoa-SPAL: Orario Diretta TV | Serie A Oggi 30 giornata Genoa-SPAL: probabili Formazioni e live Il 30° turno di Serie A si giocherà interamente oggi 31 marzo a causa delle […]

Spal in campo contro il Genoa per la sfida salvezza : La politica dei piccoli passi sta dando frutti, e solo un successo della Spal potrebbe coinvolgere nuovamente il Genoa nella disfida di fondo classifica. Ciò significa che Semplici dovrà impostare la ...

Genoa Spal/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Genoa Spal Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Punti pesanti in palio a Marassi nella 30^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 05:38:00 GMT)

Genoa-Spal streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Genoa-Spal streaming – La Serie A torna in campo dopo la pausa per le Nazionali, si gioca un turno importante, fondamentale lo scontro tra Genoa e Spal. La squadra di Ballardini alla ricerca dei punti della tranquillità, quella di Semplici ha intenzione di avvicinarsi all’obiettivo. Nel match di Serie A si affronteranno Genoa e Spal in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto ...

Serie A Spal - Semplici : «Contro il Genoa con rispetto» : FERRARA - "Ci sono similitudini con la partita di Cagliari: dopo un buon periodo dovremo essere noi a cercare di non essere presuntuosi e di andare là con il giusto rispetto. Il Genoa è una squadra ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Con la Spal sarà dura» : GENOVA - "sarà una partita difficile con la Spal . E' una squadra organizzata e in salute" . Il tecnico del Genoa , Ballardini , si prepara al prossimo match, contro i ferraresi: "Da tanti anni ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Gara difficile con la Spal» : GENOVA - "Sarà una partita difficile con la Spal . E' una squadra organizzata e in salute" . Il tecnico del Genoa , Ballardini , si prepara al prossimo match, contro i ferraresi: "Da tanti anni ...

Genoa : Ballardini - attenti alla Spal : ANSA, - GENOVA, 30 MAR - "Domani il Genoa ha un solo obbligo: mettercela tutta e fare una partita di grande generosità, attenzione e corsa". Così Davide Ballardini alla vigilia della delicata sfida ...

Serie A Spal - Borriello : niente Genoa. Ci prova per l'Atalanta : FERRARA - Doveva essere il vero crack dell'annata biancoazzurra, ma a ben vedere sembrerebbe essere ancora in tempo per dare una grossa mano per spingere le vele Spalline al riparo dai tumulti della ...

Genoa-SPAL : probabili formazioni - orario e dove vederla in tv e streaming : La partita sarà visibile inoltre in streaming, attraverso SkyGo per gli abbonati Sky e Premium Play per gli abbonati Premium. probabili formazioni Ballardini perde di nuovo Izzo e deve fare a meno ...

Serie A : Juve fermata dalla Spal - il Napoli stasera col Genoa : Serie A, risultati 29.a giornata - La Roma di Eusebio Di Francesco vince anche a Crotone e consolida il terzo posto: 0-2 il risultato finale con reti di El Shaarawy e Nainggolan. Brividi per il Milan di Gattuso, che batte in rimonta il Chievo 3-2 con rete decisiva di André Silva (Kessié sbaglia un rigore nel recupero). Manita dell’Atalanta al Bentegodi contro l’Hellas Verona, con tripletta di uno scatenato Ilicic. Vittoria importantissima del ...

Serie A - 29a giornata : la Juve fermata dalla Spal - il Napoli stasera col Genoa : Serie A, 29.a giornata: due gli anticipi giocato al sabato, con la Juventus di Massimiliano Allegri che non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 in casa della Spal. Partita Gagliarda da parte della compagine allenata da Leonardo Semplici, che non ha creato praticamente nessun pericolo a Gianluigi Buffon, ma non ha nemmeno concesso nulla o quasi ai quattro attaccanti schierati dai bianconeri sin dal primo minuto. La classifica dice ora che la ...