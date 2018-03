Genoa-Spal 1-1 | disastro Giacomelli | Lazzari risponde a Lapadula

Il Genoa si distrae e la Spal pareggia in 10 : Finisce 1-1 tra Genoa e Spal ma il pareggio ha un sapore differente per le due formazioni. Quasi un successo per la Spal, in dieci per oltre un'ora, tanto da festeggiare alla fine come se fosse stata ...

Genoa-Spal - finisce 1-1 | : Gli ospiti, uno in meno per oltre un’ora, pareggiano al 15’ della ripresa con la rete di Lazzari. Il Grifone era andato in vantaggio nel primo tempo grazie a Lapadula su rigore

Serie A - Genoa-Spal 1-1 : caos Var - a Lapadula risponde Lazzari : L'ex attaccante del Milan prima sbaglia un rigore, poi ne segna uno molto dubbio. Poi il pareggio della squadra di Semplici

Genoa-Spal 1-1 - il tabellino : Genoa-Spal: 1-1 , 1-0 primo tempo, MARCATORI: 30' pt Lapadula rig. , G, ; 15' st Lazzari , S, GENOA , 3-5-2, : Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark , 27' st Rossi ...

Serie A - Genoa-Spal 1-1 : Lapadula e Lazzari in gol : Partita scoppiettante a Marassi tra Genoa e Spal. Una sfida importantissima per la lotta salvezza che ha visto due formazioni sempre alla ricerca del gol. Al 4' Meret combina un pasticcio generando il ...

Genoa-Spal - Lapadula cade da solo : con il Var rigore ed espulsione : rigore contestato a favore del Genoa al 26' del primo tempo della partita contro la Spal, e con l'intervento della Var. Le immagini non mostrano alcun contatto tra Lapadula e Vicari nell'area genoana, ...

Genoa-Spal - rigore incredibile fischiato alla squadra di Ballardini : furia per Semplici [FOTO] : Genoa-Spal, si sta giocando la 30^ giornata del campionato di Serie A, in campo Genoa e Spal che si stanno affrontando in una gara molto importante per la salvezza. Nella prima frazione di gioco meglio la squadra di Ballardini, dopo pochi minuti fischiato un rigore, Lapadula si fa ipnotizzare da Meret. Al 31′ altro rigore ma questa volta sembra inesistente, l’arbitro dopo il controllo al Var fischia un incredibile rigore per il Genoa ...

Spal in campo contro il Genoa per la sfida salvezza : La politica dei piccoli passi sta dando frutti, e solo un successo della Spal potrebbe coinvolgere nuovamente il Genoa nella disfida di fondo classifica. Ciò significa che Semplici dovrà impostare la ...

